О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 ноября заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин встретился с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви, приступившим к работе в этом качестве в ноябре с.г.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Детально рассмотрены задачи двустороннего взаимодействия на различных международных площадках, в том числе в целях противодействия героизации нацизма и искажения итогов Второй мировой войны.