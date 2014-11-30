Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании СМИД ОДКБ

1 декабря в формате видеоконференции в преддверии сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова запланировано проведение заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проинформирует коллег об итогах российского председательства в Организации, представит российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ.

Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате Организации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой всемирной организации.

Планируется одобрить ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на утверждение главам государств-членов ОДКБ в ходе предстоящей 2 декабря сессии Совета коллективной безопасности Организации.

Предполагается, что Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин представит приоритетные направления деятельности Организации в период председательства Таджикистана в ОДКБ (в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря с.г. председательство по ротации переходит от России к Таджикистану).