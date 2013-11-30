Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с французским попустительством линии Киева на невыполнение решений парижского саммита «нормандского формата»

Продолжаем с сожалением констатировать бездействие Киева в выполнении политических обязательств по «Комплексу мер» и договоренностям «нормандского формата». Однако на этот раз удивление вызвало не безответственное поведение украинской стороны, к которому все привыкли, а то, что оно стало одобрительно восприниматься официальным Парижем.

На днях МИД Франции, комментируя слова одного из членов делегации Украины в Контактной группе о том, что закон об особом статусе Донбасса будет в очередной раз продлен без включения в него «формулы Штайнмайера», оправдал это якобы затянувшимися дискуссиями в Контактной группе.

Напомним, что «формула Штайнмайера» определяет компромиссный порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе после положительного заключения БДИПЧ ОБСЕ об итогах голосования. Этот компромисс был уступкой Донбасса, который согласен вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. В декабре 2019 года «нормандский» саммит в Париже поручил инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев. Никто, кроме них, не может внести изменения в законодательство Украины. Однако Верховная Рада и не думала к этому приступать.

Призываем наших французских партнеров по «нормандскому формату» более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению «Комплекса мер» и «нормандских» решений.