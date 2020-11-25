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Декабрь 2020
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330.11.20 2079-30-11-2020
О брифинге официального представителя МИД России 3 декабря 2020 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 декабря с.г. в 15.00 (орнт) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций в эфире будут даны ответы на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр. Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.
Аккредитация открыта до 15.00 2 декабря с.г.
По вопросам аккредитации просьба обращаться в Пресс-центр (тел. (499) 244-20-87, электронная почта pc.mid@yandex.ru).
Вопросы к брифингу просьба присылать не позднее 18.00 1 декабря с.г.
Координатор: Смирнова Дарья Дмитриевна (тел. (499) 244-16-17, эл.почта midbriefing@yandex.ru).
Брифинг транслируется в интернете на сайте МИД России в разделе «Видео» (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), на аккаунтах Министерства в социальных сетях «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
Раздачу сигнала осуществляет видео-агентство Ruptly. Контактное лицо: Индира Жарова (моб. +7 (916) 669-07-71; эл.почта izharova@ruptly.tv).