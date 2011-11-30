О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве А.Аль-Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы /дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских связей.

Затрагивались также ключевые аспекты складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на проблематику урегулирования военно-политических конфликтов в Йемене и Ливии.