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28.11.2018:34
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна.
Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также предстоящий 7 декабря с.г. рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву.