О проведении 104-го заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23-27 ноября в Самаре состоялось 104-е заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, уточнили планы работ на предстоящий год.

Переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере.

Следующее заседание Комиссии состоится в феврале 2021 года.