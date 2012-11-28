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28.11.2012:22

О проведении 104-го заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

2076-28-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23-27 ноября в Самаре состоялось 104-е заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, уточнили планы работ на предстоящий год.

Переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере.

Следующее заседание Комиссии состоится в феврале 2021 года.

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