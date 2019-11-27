Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 27 ноября 2020 года

Из ответов на вопросы:

О текущей ситуации с коронавирусом

К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в мире остается сложной. Без сомнения, предпринимаемые в странах карантинные мероприятия приводят к определенной её стабилизации, однако вирус продолжает «хозяйничать» на всех континентах. Об этом говорит имеющаяся в нашем распоряжении международная статистика, а также информация, поступающая из российских загранучреждений. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за последние четыре недели было выявлено около 16 миллионов заболевших, что больше полугодового показателя весенней волны пандемии. По состоянию на 27 ноября число инфицированных уже превысило 61 млн человек. Экспертами допускается возможность прироста темпов заболеваемости COVID-19 на фоне отсутствия единого видения путей борьбы с коронавирусом.

Особое беспокойство вызывает обстановка в Европе и Западном полушарии в целом. Активно ведет себя вирус в отдельных странах, являющихся предпочитаемыми местами посещения российскими туристами. Безусловно, местные власти предпринимают все меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, но и приезжающие граждане должны осознавать ответственность за свое же здоровье, безоговорочно соблюдать антиковидную дисциплину.

Ввиду того, что возобновление тотальных карантинов явилось бы серьезным испытанием для выживаемости многих государств, национальные правительства в некоторых странах пытаются выдерживать «золотую середину» между жесткими санитарными мерами для обеспечения защиты здоровья граждан и необходимостью хоть как-то уберечь экономику от затяжной рецессии. Коронавирусный курс всё больше учитывает уроки прежних месяцев и эволюционирует в сторону постепенного, осторожного снятия ограничительных мер. По мнению экспертов, полное возвращение к нормальной жизни до вакцинации вряд ли возможно.

На фоне пандемии специалистами в области здравоохранения отмечается рост тревоги и пессимизма в обществе, психологической усталости населения из-за отсутствия ясных перспектив улучшения ситуации с COVID-19. Все сильнее проявления социального разобщения, что не может не беспокоить. Не прекращаются многочисленные выступления и протесты в различных странах.

Стратегия сдерживания и преодоления пандемии, включая меры по восстановлению потребительского спроса, подробно обсуждалась на последнем саммите лидеров «Группы 20» в конце прошлой недели. С нашей стороны вновь был поставлен вопрос о гарантиях равного доступа всех государств к инструментам борьбы с COVID-19, включая получение вакцины. Российская принципиальная позиция была изложена 20 ноября с.г. в видеообращении Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на онлайн-конференции «Восстановление мира после пандемии новой коронавирусной инфекции».

Все наши рекомендации по посещению зарубежных стран, которые давали в ходе предыдущих брифингов, актуальны.

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Об оказании помощи Киргизии по линии ВПП ООН

25 ноября с.г. в Бишкеке в рамках реализации основного взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) на период 2020-2021 гг. в размере 8 млн долл. США состоялась торжественная церемония передачи Киргизской Республике последней в текущем году партии продовольствия, состоящей из пшеничной муки и витаминизированного растительного масла.

Данная акция стала продолжением усилий России по оказанию помощи Киргизии в решении проблем продовольственной безопасности с использованием потенциала ВПП ООН.

Всего по линии Всемирной продовольственной программы ООН за счет российского взноса было закуплено более 9 тыс. тонн продуктов питания. По решению специально созданных комиссий при местных органах власти они будут распределены среди 125 тыс. наиболее нуждающихся граждан Киргизской Республики.

С 2008 г. Россия выделила на поддержку продовольственных программ в Киргизии порядка 96 млн долл. США, благодаря которым помощь получили более миллиона киргизских граждан. Широко известен проект ВПП ООН по обеспечению горячим питанием школьников младших классов, который осуществляется в Киргизии полностью за счет российского финансирования. Благодаря его реализации доступ к горячим завтракам сегодня получили 400 тыс. детей в 800 школах республики.

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О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Уругвая Ф.Бустильо

1 декабря с.г. состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей.

Планируется также обмен мнениями по ряду актуальных тем международной и региональной повестки дня. Особое внимание будет уделено координации взаимодействия на международных площадках, прежде всего в рамках ООН и ее специализированных органов.

Визит Ф.Бустильо – новое свидетельство поступательного развития взаимовыгодных отношений России с Уругваем, нашим давним и надежным партнером в латиноамериканском регионе.

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Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

1 декабря с.г. под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в формате видеоконференции состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

В повестку дня встречи включены вопросы о состоянии и перспективах развития глобальной и региональной безопасности, о различных аспектах деятельности Организации. С.В.Лавров проинформирует коллег об итогах председательства Российской Федерации в Организации, которое переходит к Республике Таджикистан. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества.

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Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

3 декабря с.г. Министр иностранных дел России С.В.Лавров планирует принять участие в открытии 27-го заседания СМИД ОБСЕ, которое пройдет в формате видеоконференции.

Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности Организации в трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, а также кризисные ситуации на пространстве ОБСЕ. Один из ключевых вопросов на повестке дня – достижение государствами-участниками консенсуса относительно назначения Генерального секретаря ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека.

К СМИД Россия подготовила проект решения о создании неформальной рабочей группы по повышению эффективности ОБСЕ. Рассчитываем на его поддержку. Ведется работа над более чем 20 проектами министерских документов.

В 2021 г. председательство в Организации перейдет от Албании к Швеции.

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Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Международной конференции «Средиземноморье: римский диалог»

4 декабря с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров по приглашению Министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Л.Ди Майо примет участие в режиме видеосвязи в работе VI Международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», организованной итальянским внешнеполитическим ведомством и Институтом международных политических исследований Италии. Традиционно принимали участие в данном мероприятии в очном формате, но в этот раз оно пройдет по видеосвязи.

В своем выступлении С.В.Лавров представит российские подходы к решению проблем Средиземноморья и сопредельных регионов, включая ситуацию в Сирии, Ливии и палестино-израильское урегулирование.

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О текущей ситуации в Нагорном Карабахе

В течение недели обстановка в Нагорном Карабахе продолжала стабилизироваться. Нарушений режима прекращения огня не отмечено, равно как и провокаций в отношении российского миротворческого контингента. Удается без каких-либо серьезных инцидентов обеспечивать реализацию основных положений трехстороннего Заявления от 9 ноября с.г.

Указанные позитивные тенденции являются весомым доказательством правильности той линии, которая затверждена лидерами Азербайджана, Армении и России и в настоящее время полновесно реализуется сторонами на практике. Такой настрой преобладает и среди тех наших иностранных партнеров, которые не мыслят категориями геополитики и игр с нулевой суммой.

Весь комплекс вопросов, вытекающих из Заявления от 9 ноября с.г., оставался в фокусе внимания российского руководства. 23 и 24 ноября с.г. прошла серия телефонных разговоров Президента России В.В.Путина с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном, в ходе которых обсуждены модальности работы российских миротворцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, мероприятия по сохранению религиозных и культурных объектов. Эти темы были центральными и в ходе телефонных разговоров 19 и 24 ноября с.г. Министра иностранных дел С.В.Лаврова с недавно назначенным армянским коллегой А.Г.Айвазяном. Подробный обмен мнениями по нагорно-карабахской проблематике состоялся у Президента России В.В.Путина с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом; С.В.Лаврова – с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом. Комментарии об этих контактах размещены на сайте Президента Российской Федерации, МИД России и наших аккаунтах в соцсетях.

Российские миротворцы продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев в Нагорном Карабахе: вели разминирование и осуществляли поиск пропавших военнослужащих и тел погибших.

Разворачивался центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого задействованы несколько десятков федеральных министерств, ведомств и агентств. Прорабатывалось подключение к его работе профильных ведомств Азербайджана и Армении. Пошли первые партии гуманитарных грузов.

По линии МИД России мобилизовали международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран-сопредседателей Минской группы, а также профильных ооновских организаций. Активно функционирует Международный комитет Красного Креста. Работаем с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ.

Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье, безотлагательно приступать к работе, весьма востребованной в условиях достаточно острой ситуации в регионе. Это стало бы важным вкладом в части обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия.

В соответствии с поручением Президента России В.В.Путина российская межведомственная делегация с участием вице-премьеров А.Л.Оверчука и А.В.Новака, а также руководителей ряда министерств и ведомств, включая С.В.Лаврова и С.К.Шойгу, 21 ноября с.г. посетила с рабочими визитами Ереван и Баку. Подробные комментарии С.В.Лаврова по итогам поездки размещены на сайте МИД России. Детально проговаривались вопросы оказания гуманитарной помощи, создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха.

Рассчитываем, что реализуемые Российской Федерацией – как вместе с Азербайджаном и Арменией, так и с заинтересованными зарубежными партнерами и структурами – комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на Южном Кавказе.

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О заявлении НПО, сотрудничающих с ЮНЕСКО, о ситуации в Нагорном Карабахе

Приветствуем совместное заявление Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Международного совета архивов (МСА), Международного совета музеев (ИКОМ) и Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по ситуации в Нагорном Карабахе. Эти авторитетные НПО-партнеры ЮНЕСКО призвали все стороны, вовлеченные в реализацию соглашения о прекращении огня, в активном режиме обеспечивать уважительное отношение и защиту всех объектов культурно-исторического, архитектурного и религиозного наследия, в соответствии с положениями Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.

Рассчитываем, что экспертный потенциал этих организаций, признанных во всем мире, будет в полной мере задействован при подготовке и направлении в регион миссии ЮНЕСКО во взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами.

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О высказываниях избранного Президента Молдавии М.Санду о российском военном присутствии в Приднестровье

Обратили внимание на интервью избранного Президента Молдавии М.Санду одному из молдавских телеканалов, в котором было заявилено о намерении добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы.

Присутствие Оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет ясно обозначенные цели. Прежде всего она обеспечивает российский контингент в составе Совместных миротворческих сил. Мандат операции четко увязывает продолжительность нашего участия с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко.

Хотели напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы. Хорошо бы, чтобы все эксперты, политики, общественные деятели, с такой легкостью рассуждающие на подобные темы, всегда это помнили.

Нахождение российских военнослужащих в Приднестровье также объясняется необходимостью охраны складов военного имущества. Это – полностью наша ответственность. Не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества. Попытки создать ажиотаж вокруг этого вопроса считаем неуместными. При наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах СМИД ОБСЕ в Порту в 2002 г., можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Напомню, что до 2003 г. – пока такие условия существовали – было вывезено 42 железнодорожных состава с боеприпасами и военным имуществом.

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О посещении Госсекретарем США М.Помпео израильского поселения на Западном берегу р.Иордан и оккупированных Голанских высот

В ходе своего недавнего визита в Израиль Госсекретарь США М.Помпео посетил еврейское поселение Псагот на Западном берегу р.Иордан и оккупированные Голанские высоты.

Расцениваем это как очередное свидетельство откровенно пренебрежительного отношения США к общепризнанным международно-правовым принципам ближневосточного урегулирования. Попытки американской Администрации придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям противоречат Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности, в т.ч. зафиксированному в этих документах ключевому положению о недопустимости захвата территорий путем войны. Играя на опережение прямых палестино-израильских переговоров по вопросам окончательного статуса, Вашингтон стремится явочным порядком обеспечить возникновение так называемых «необратимых реалий на земле».

Подтверждаем принципиальную позицию России по незаконности строительства Израилем поселений на землях, захваченных в 1967 г. Подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в ближневосточном регионе.

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О выступлении заместителя Госсекретаря США К.Форда на виртуальном заседании стран-участниц Глобального партнерства против распространения оружия массового уничтожения

На сегодняшний день США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), все еще не полностью завершившей уничтожение объявленного химического арсенала. Имея весьма внушительный материально-финансовый и технологический потенциал, американская сторона не спешит избавляться от запасов этого вида ОМУ.

Более того, с 1980-х годов в США ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по химическим веществам нервно-паралитического действия, классифицируемым по политическим соображениям на Западе под русскоязычным названием «Новичок». Американскими властями зарегистрировано более 140 патентов, связанных с применением такого рода химических соединений в военных целях. Очевидно, что масштаб такой деятельности весьма значителен и предполагает наличие серьезной закрытой исследовательской программы в данной области. Как показала история вокруг блогера А.Навального, многие союзники США в Европе, это Германия, Франция, Швеция, в полной мере обладают знаниями и технологиями по синтезу и производству так называемых «Новичков». В этом контексте обвинения России в наличии «государственной программы» по химоружию и тем самым «подрыве норм» КЗХО выглядят как недобросовестные попытки найти некое формальное основание для абсолютно циничного и столь уже привычного для США и их союзников «противодействия» России в форме санкционного давления. Именно к этому призывает Вашингтон, высказывая одобрение в адрес Евросоюза за введение санкций против России в связи с так называемым отравлением А.Навального, как они говорят, боевыми химическими веществами.

В этой скандальной истории евроатлантические союзники продемонстрировали полное пренебрежение своими международными обязательствами. Использовали множественные нечистоплотные приемы. Мы наблюдаем это достаточно длительное время, и неоднократно давали оценку таким действиям. Однако эти страны продолжают целенаправленно вовлекать в свою геополитическую игру Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), репутация которой уже подорвана непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химпровокациям в Сирии. Это не просто уничтожило ее авторитет, а поставило вопрос о её будущем. Произвол, устроенный западными странами в ОЗХО через продавливание противоречащих КЗХО решений ее руководящих органов, фактическое подчинение Технического секретариата Организации исключительно собственным интересам, вот то, что на самом деле подрывает работу ОЗХО.

Американцы призывают своих союзников продолжать давление на сирийское руководство и «послать сильный сигнал» России и Сирии на предстоящей сессии Конференции государств-участников КЗХО. Задача ясна – любыми способами вывести из-под удара истинных заказчиков, организаторов и исполнителей всех этих провокаций. Спонсируемые извне сирийские боевики, благодаря своим евроатлантическим покровителям и наставникам, получили весьма солидные навыки в «химическом» терроризме. Как такой подход скажется на безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами, США и их союзников, преследующих собственные геополитические цели, видимо, не волнует. Потом они вспомнят об этом и будут созывать международные конференции, взывать ко всем для того, чтобы единым «фронтом» выступить против (далее по «историческому» тексту). Это будет потом. Сейчас они добивают ОЗХО.

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О заявлении Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса о необходимости модернизации контроля над вооружениями в Европе

Внимательно проанализировали недавнее заявление Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса, в котором отмечается необходимость всеобъемлющей модернизации существующего контроля над вооружениями в Европе.

Нельзя не согласиться с тем, что прежний режим, опиравшийся на Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), безнадёжно устарел. Поэтому постановка вопроса о его обновлении в принципе вполне логична.

Нынешняя политика и практические шаги стран НАТО по постоянному наращиванию военного присутствия на границах России препятствуют началу такой работы.

Дальнейшее совершенствование мер укрепления доверия и безопасности и разработка нового режима контроля над обычными вооружениями были бы возможны только в случае создания благоприятных условий – прежде всего, отказа стран Запада от политики «сдерживания» России.

Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении уже имеющихся мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), а также на конкретных шагах по деэскалации, уменьшению военного противостояния, снижению на основе взаимности военной активности вдоль границ России и НАТО, восстановлению диалоговых контактов по линии военных ведомств.

Полагаем, что работу по деэскалации военно-политической обстановки необходимо вести как в формате Россия-НАТО, так и в рамках «структурированного диалога» по вызовам безопасности в регионе ОБСЕ. Основной задачей «структурированного диалога» как раз и является «создание условий, позволяющих вдохнуть новую жизнь в контроль над обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности в Европе». Россия настроена на серьёзную работу на этом направлении, однако пока западные коллеги не спешат переходить к такому диалогу.

Вынуждены констатировать двусмысленность и непоследовательность подхода Правительства ФРГ. С одной стороны, они призывают к модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе, а с другой – продолжают активное участие в вызывающей и крайне дестабилизирующей практике так называемых «совместных ядерных миссий» НАТО, предполагающей задействование неядерных государств в планировании применения ядерных боеприпасов и привлечение к отработке соответствующих навыков. А это является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. В условиях продолжения столь одиозной практики сохранения и модернизации ядерного оружия США в Европе, в том числе на территории ФРГ, серьёзного разговора о путях повышения уровня безопасности на европейском пространстве не получится.

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Об очередных санкциях США

Вашингтонская «санкционная машина» зачастила с антироссийскими ограничениями. И недели не прошло с прошлой «волны», как вновь под рестрикции попали еще три работающие в России коммерческие структуры, которым теперь запрещается закупать в США средства, связанные с оборонной сферой, получать помощь и контракты от американского правительства.

На этот раз – из-за якобы нарушений американского Закона «О нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии». Как давно уже заведено, Администрация США не утруждает себя приводить в обоснование своих действий какие-либо доказательства.

Одной из подведенных под односторонние санкции организаций стал завод «Элекон». Это преемник Казанского завода радиокомпонентов, в свое время активно участвовавшего в знаменитом проекте «Союз – Апполон». Без произведенного на нем оборудования не случилось бы знаменитого «рукопожатия в космосе», ставшего истинным символом сотрудничества наших стран во внеземном пространстве.

Остается сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам.

Что касается «помощи от американского правительства», запрещенной из-за этих санкций, – наши организации её никогда не просили и просить не собирались.

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О включении России в список стран, представляющих наибольшую угрозу в области информбезопасности для Канады

В Канаде очередной каскад не выдерживающих никакой критики спекуляций вроде тех, что «наибольшую стратегическую угрозу для национальной безопасности Канады представляют субъекты, спонсируемые правительством Китая, России и других стран».

В своем «исследовании» канадский Центр безопасности коммуникаций использует традиционный набор «аргументов». в стиле «highly likely»: «very likely» и «almost certainly». Это производные тех выражений, которые скрывают отсутствие доказательств. Данный доклад учреждения стал еще одним звеном в цепи ничем не подтвержденных заявлений на тему угроз якобы исходящих в цифровом пространстве от нашей страны.

Российская Федерация последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности (МИБ). В отличие от канадских коллег наши слова не расходятся с делом. Наглядным подтверждением действий, осуществляемых для укрепления доверия в информпространстве, стало без преувеличения историческое Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области МИБ от 25 сентября с.г. В нем также содержится призыв ко всем странам (не только к США) выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга. Никакой официальной реакции на данное предложение ни от Вашингтона, ни от других западных стран до сих пор не поступало. Зачем официально реагировать, проявлять некую четкую позицию, если можно постоянно оставаться в двусмысленности, прикрываясь очередными фейками, распространяемыми в данном случае на территории Канады о якобы киберугрозе со стороны России?

Канадским партнерам прекрасно известно, что с 2018 года в России функционирует Национальный центр по компьютерным инцидентам. Он является уполномоченным органом по взаимодействию Российской Федерации с органами иностранных государств, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. Как показывает практика, заокеанские борцы за «чистоту Сети» не торопятся обращаться по официальным каналам обмена информацией о компьютерных инцидентах в целях поиска истины. Предпочитают тактику подобных обвинений, вбросов, неких конспирологических теорий заговоров, и используют при этом СМИ.

В России существует официальная структура, призванная заниматься приемом от зарубежных партнеров (будь то госорганы или НПО) любой информации, данных, материалов, свидетельствующих об угрозах в киберсреде. Но ее не задействуют. Вместо этого каждый раз используется тезис о киберопасности со стороны Москвы и под эти аргументы решаются свои задачи.

Соответствующие канадские структуры, ссылаясь на возросшую в разы активность «государственных хакеров» из России и Китая, требуют увеличить свой бюджет. Задача понятная. Зачем обращаться в российский Национальный центр по компьютерным инцидентам, ответственный за взаимодействие с органами иностранных государств? Бюджет от этого не повысят. Но если провести в СМИ кампанию об угрозе со стороны Москвы, то под это можно получить денег. Налогоплательщики будут свято верить, что Канаду нужно защитить.

Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать какую-то параллельную реальность, вместо совместной, конструктивной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве, но и это пройдет. Наступят времена, когда западные партнеры и данную тему начнут рассматривать с реальной точки зрения. Будут созывать конференции, взывать ко всем странам высказать свое мнение и активным образом сплотиться с одной целью – бороться с реальными цифровыми угрозами. Это будет потом. Сегодня они «выбивают» деньги из своих правительств на борьбу с «ветряными цифровыми мельницами».

В заключение хотелось напомнить, что именно Российская Федерация дважды (в 2018 и 2020 гг.) выступила с инициативой по созданию профильной Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, ставшей единственной транспарентной, инклюзивной и подлинно демократической переговорной площадкой, против создания которой голосовала Канада.

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О военных преступлениях австралийских военнослужащих в Афганистане

19 ноября с.г. командующий вооруженными силами Австралии генерал А.Кэмпбелл представил доклад по итогам четырехлетнего служебного расследования о серьезных нарушениях международного права военнослужащими австралийского контингента на территории Афганистана. Речь идет об элитных подразделениях армии Австралии, преимущественно из Специальной авиадесантной службы (САС). По результатам проверки получены сведения о совершении спецназовцами на протяжении нескольких лет по крайней мере 39 убийств гражданских лиц и пленных. Шокирующей является информация о существовании в САС обряда «инициации», в соответствии с которым военнослужащим-новичкам следовало убить одного из пленных.

Такие преступления стали частью системы благодаря укоренившейся в австралийском спецназе практике их сокрытия, отсутствия должного контроля со стороны командования и подавления инакомыслия.

Министерство обороны Австралии намерено передать дела на 19 бывших и действующих военнослужащих, в отношении которых собраны данные о совершении ими преступлений, в федеральную полицию для проведения уголовного расследования.

Есть основания полагать, что дан ход далеко не всем делам, в том числе и тем, в отношении которых имеются убедительные свидетельства. По сообщению австралийской телерадиокомпании «АВС», в официальный перечень 39 убийств не включены два 14-летних афганских подростка, задержанных патрулем САС по подозрению в связях с Движением талибов. Подростки были на месте зарезаны спецназовцами, а их тела с целью сокрытия были убраны в мешки и утоплены в реке.

Подобные обстоятельства заставляют усомниться в подлинной готовности властей Австралии привлечь к ответственности всех военнослужащих, виновных в преступлениях, а также серьезности заявленных намерений командования вооруженных сил реформировать подразделения армейского спецназа.

Массовые, системные и тяжкие преступления, совершавшиеся на протяжении многих лет бойцами австралийских элитных подразделений в отношении жителей Афганистана, заставляют по-новому оценить смысл неустанно провозглашаемой приверженности официальной Канберры «мировому порядку, основанному на правилах». Что это за правила такие?

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О второй «Глобальной конференции по свободе СМИ»

16 ноября с.г. под председательством Канады и Ботсваны прошла вторая «Глобальная конференция по защите СМИ». Первое подобное мероприятие состоялось в Лондоне в июле 2019 г. в режиме «клуба для избранных». Российским СМИ и даже российским дипломатам было отказано в посещении и освещении дискуссии данного собрания. Была целая история, как российские СМИ не были допущены на это мероприятие. Что касается российских дипломатов, то (хотя Россию пригласили принять участие) британскую визу им не дали, несмотря на то, что знали, куда эти дипломаты собираются.

Цель конференции, в подаче открывавшего ее министра иностранных дел Канады Ф.Шампаня, звучала благородно – сплотиться, чтобы противостоять попыткам заглушить голоса независимых журналистов. Ведущие западные государства – Великобритания, США, Франция, ФРГ – и нарушают в первую очередь эти права журналистов и делают это на системной основе. Примеров тому множество. Нарушаются права и интересы российских журналистов «RT», «Спутник» и многих других отечественных медиа-агентств. Как благородная цель расходится с неблагородными действиями на этой конференции, видимо, не обсудили. Почему? Потому что в потоке мейнстрима никого не нашлось, кто мог бы эту тему затронуть. Мы бы могли, но нас не пригласили. Почему? Понятное дело, были темы поинтереснее. Ведь цель была заявлена такая благородная. Западные партнеры окончательно утвердились в собственных глазах в статусе судей, единолично имеющих право выносить вердикт о степени независимости редакционной политики того или иного СМИ. Тема Дж.Ассанджа не стала основной в ходе этой конференции. Нет человека – нет проблемы, соответственно, нечего обсуждать.

Раз уж заговорили о независимой редакционной политике, хотелось напомнить и участникам конференции, и организаторам о том, как американские журналисты и правозащитники подали в суд на руководство «Агентства по глобальным медиа» Госдепартамента США за нарушение законодательства о независимости прессы и вмешательство в редакционную политику СМИ. Что касается участия нашей страны, а точнее неучастия, так как ее постоянно отсекают от подобных мероприятий – сначала приглашали, но не давали визы для участия, физически не пускали журналистов. Теперь в принципе не приглашают, потому что сейчас не нужны визы, конференции проходят в т.ч. в аудиовизуальном дистанционном формате. Если вы приглашаете страну или каких-то спикеров, то уже не можете их не включить в число выступающих, потому что технических ограничений нет. Будет видно, все поймут политическую заряженность подобных мероприятий, если физически не будут давать слово участникам. Соответственно просто не приглашают.

Вызывает также недоумение, что Россию, самую большую страну в мире, где зарегистрировано свыше 70 тыс. СМИ, 95 % из которых, к слову, – частные, к участию в мероприятии не пригласили. Почему? Должны понимать, насколько это масштабный сегмент обсуждаемой проблематики. Чего-то боитесь? Мы не боялись не так давно пригласить в нашу страну конференцию ОБСЕ, которую представлял спецпредставитель по свободе СМИ А.Дезир. Мы не побоялись принять участие в качестве официальных структур, в открытую принять участие в транслировавшейся онлайн дискуссии между НПО, частными СМИ, государственными органами, представителями всех ветвей власти. Эта двухдневная конференция была полностью открытой, многогранной. Мы не побоялись ее провести в Москве на таких условиях. Украина, которая с точки зрения западного сообщества встала и успешно движется по пути демократии, себе такого позволить не может, а мы можем.

Вернемся к канадской инициативе. Не перестаем удивляться, как такие «междусобойчики», к которым, словно по команде присоединяется известный круг стран, находят поддержку у руководства серьезных международных организаций, в частности, ЮНЕСКО и отдельных подразделений ООН. Ведь это же не реальная конференция по обсуждению актуальной проблемы. Это некое мероприятие под лозунгом: «Против кого будем дружить на этот раз?». По иронии судьбы, именно в день проведения мероприятия (16 ноября с.г.) была опубликована статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, являющегося Председателем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, под названием «Гуманитарные горизонты ЮНЕСКО». В этой публикации Министр иностранных дел С.В.Лавров напомнил, что данная структура является «моральным компасом в послевоенной системе координат, указывающим интеллектуальный вектор развития международного сообщества». Хотелось, чтобы в секретариате Организации не забывали об этой своей высокой и почетной обязанности, когда принимали решения о том, какие форумы поддерживать. По крайней мере, можно было поставить вопрос об участниках форума.

Россия на всех уровнях открыто и честно говорит на тему свободы СМИ, обсуждая и свои проблемы, и международные. Говорим о правах журналистов, о медиасреде, не скрывая наличие проблем, обсуждая их, принимая решения по улучшению ситуации в этой сфере. Я говорю практически на каждом брифинге на эту тему. Для решения всех этих задач на международном уровне существуют хорошо зарекомендовавшие себя профильные глобальные площадки: ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и ОБСЕ.

Соответственно, когда начинается дублирование функций тех международных структур, у кого данное направление входит в функциональные обязанности исходя из консенсуса всех государств участников, то происходит подмена истины ложными посылами. Видим, что канадские организаторы пытались искусственно придать статус «глобальной» данной конференции, чем лишь размывают мировой дискурс в области медиапроблематики, обслуживая конъюнктурные интересы не только Канады, но и целого ряда других государств. Будем постоянно привлекать внимание к их приспособленческой сути, ставить эти вопросы на международных площадках. «Отсидеться в окопах» нашим западным партнерам не удастся. Будем призывать их к ответу. Это абсолютное безобразие устраивать конференции по свободе слова, не давая слова другим участникам, которые имеют на это право.

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О проекте изменений в законодательство Российской Федерации с целью защиты материалов российских СМИ от дискриминации

Вызывает удивление реакция определенных политических кругов за рубежом на проект изменений в законы «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Хотела напомнить, что все это находится в стадии обсуждения, все корректировки направлены на введение механизма ответственности СМИ за необоснованную дискриминацию в той или иной форме материалов российских СМИ.

Здесь важно напомнить нашим западным партнерам, а именно они сейчас возмущены, что Россия не первая взялась за разработку мер ограничения воздействия крупных западных платформ на контент. Такие механизмы разрабатываются на пространстве ЕС, обсуждаются на других международных площадках.

Для нас эта мера – абсолютно вынужденная. Она связана с непрекращающейся чередой блокировок, удалений аккаунтов и материалов, маркировок российского контента, понижения его в поисковой выдаче со стороны западных транснациональных платформ. Обо всех этих случаях я постоянно информирую вас в ходе брифингов и в аккаунтах нашего ведомства и посольств в соцсетях. Защитить наши СМИ, их интеллектуальную собственность и права, предложены механизмы ответственности цифровых площадок.

Журналисты готовят от полугода и более документальный фильм, собирают материалы, действуют в рамках законодательства, тратят немалые средства, вкладывая душу, а потом после публикации фильм просто исчезает с цифровой платформы без каких-либо внятных объяснений. Собственно говоря, как это можно объяснить? Просто одним желанием убрать российскую точку зрения или точку зрения российских журналистов из интернет-пространства, нежеланием распространять иную альтернативную точку зрения? Так не бывает.

В продолжающихся консультациях по данным изменениям в т.ч. участвует МИД России, задачей которого является обеспечение их соответствия международным обязательствам нашей страны в области прав человека. Неоднократно публично доводили до международной общественности, до наших партнеров по двусторонним каналам, на международных площадках, не просто нашу озабоченность, а примеры того, что происходит с российским контентом в цифровой среде. Говорили о том, что рано или поздно настанет момент, когда сосуществовать в таких условиях будет просто невозможно, и нужно будет принимать меры.

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О Международной неделе бизнеса в Республике Башкортостан и VI Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В 2020 году Россия является председателем в ШОС и БРИКС. Несмотря на перенос на более поздний срок встречи лидеров стран, продолжаются тематические мероприятия и форумы – некоторые в онлайн-формате. Работа не останавливается.

Одно из таких мероприятий – Международная неделя бизнеса в Уфе, Республика Башкортостан. С 8 по 11 декабря в уникальном гибридном – онлайн и офлайн-формате состоится несколько форумов по отдельным блокам развития экономики, задача которых – выявление и обсуждение проблем и ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации.

Партнерами МНБ выступают АО «Российский экспортный центр», Центр стратегических разработок, Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов России, Ассоциация европейского бизнеса.

Ожидается, что в этом году в Международной неделе бизнеса примут участие 10 тыс. зарегистрированных онлайн-участников, а зрителями станут миллионы. Вы также можете присоединиться.

Приглашаем СМИ принять участие в освещении работы Форума, а широкую аудиторию – подключаться. Более подробная информация об аккредитации, а также программа мероприятий доступна на сайте ibw-bashkortostan.com.

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Об антикоррупционном экспертном мероприятии БРИКС

1 декабря в режиме видеоконференции состоится экспертный «круглый стол» БРИКС по антикоррупционному образованию и просвещению. Мероприятие инициировано российским председательством в БРИКС в соответствии с приоритетами его работы на антикоррупционном направлении в 2020 г.

Программа «круглого стола» включает вопросы антикоррупционного просвещения населения, внедрения преподавания антикоррупционных дисциплин в вузах, а также совершенствования профессиональной подготовки практикующих специалистов. В числе участников – ведущие эксперты, преподаватели крупнейших университетов, представители компетентных ведомств, частного сектора и гражданского общества стран БРИКС, профильные специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Международной антикоррупционной академии.

По итогам «круглого стола» планируется подготовить стратегический документ по дальнейшему развитию сотрудничества БРИКС в сфере антикоррупционного образования и просвещения.

Подробная информация о мероприятии, а также ссылка на регистрацию размещены на сайте российского председательства в БРИКС.

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О принятии национальной Антинаркотической стратегии до 2030 г.

Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября с.г. утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 г. Она является для нас «дорожной картой» применительно к международному сотрудничеству по решению мировой проблемы наркотиков. Среди поставленных в Стратегии приоритетных задач – недопущение ослабления действующего глобального режима наркоконтроля, включая легализацию наркотиков в так называемых рекреационных целях, дальнейшее оказание техсодействия нашим зарубежным партнерам.

Хотели отметить значительные успехи России на антинаркотическом направлении за предыдущее десятилетие. В частности, в Комиссии ООН по наркотическим средствам по нашей инициативе приняты резолюции по таким злободневным темам, как пресечение генерируемых наркотрафиком незаконных финансовых потоков, обучение антинаркотических кадров, защита детей и молодежи от наркоугрозы, продвижение научно обоснованных подходов к решению наркопроблемы.

Россия в качестве донора участвует в реализации широкого круга инициатив по линии Управления ООН по наркотикам и преступности. Нашим флагманским начинанием является совместный с Японией проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и государств Центральной Азии на базе учебных заведений МВД России. Среди знаковых событий этого года следует отметить принятие по инициативе российского председательства в ШОС совместного заявления лидеров по борьбе с наркоугрозой.

На основе этих заделов намерены четко претворять в жизнь положения утвержденной Президентом России Антинаркотической стратегии.

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О годовщине восстания узников в нацистском лагере смерти в Собиборе

Обратили внимание на появившуюся в польских СМИ (радио «Люблин» и ряд других региональных СМИ) информацию о мероприятиях по случаю 77-й годовщины восстания узников в бывшем нацистском лагере смерти «Собибор» и открытой там в новом Музее-месте памяти постоянной выставки «СС-Зондеркоммандо Собибор. Немецкий лагерь смерти 1942-1943». Недоумение и сожаление вызывает тот факт, что в посвященном данному событию обращении первого заместителя министра культуры и национального наследия Польши Я.Селлина не нашлось места, чтобы сказать хотя бы несколько слов о восстании и его руководителе А.А.Печерском, а в рамках экспозиции лишь вскользь упоминаются узники лагеря – граждане СССР.

Странно напоминать, но в современном мире, где мы фиксируем бесконечные попытки переписать историю, делать это надо регулярно. Россия неизменно уделяет особое внимание противодействию фальсификации правдивой истории Второй мировой войны и увековечиванию памяти жертв тех страшных событий. Получив в 2013 г. приглашение Министерства культуры и национального наследия Польши присоединиться к проекту создания музея в Собиборе, подтвержденное польской стороной и позднее, выразили готовность участвовать и внести значительный финансовый вклад. Наша страна по праву претендует на заметную роль в формировании концепции экспозиции Музея: помимо большого числа советских военнопленных, замученных в Собиборе, этот нацистский «конвейер смерти» известен единственным в истории Второй мировой войны успешным восстанием узников, которым руководил советский офицер А.А.Печерский.

В 2017 г., после длительного и явно сознательного затягивания обсуждения этого очевидного вопроса, польская сторона информировала нас о принятом Международным управляющим комитетом решении «продолжать сотрудничество в прежнем составе», то есть без участия Российской Федерации. Такая позиция укладывается в русло проводимой Варшавой линии на «исправление» истории Второй мировой войны с целью поставить под сомнение ключевую роль Советского Союза в освобождении Европы от «коричневой чумы». Будем и далее противодействовать всем подобным попыткам.

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О развитии ситуации вокруг памятника маршалу И.С.Коневу в Праге

Глубоко сожалеем, что 20 ноября с.г. в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу.

Расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно.

Подчеркиваем, что такими действиями чешская сторона нарушает положения двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 г., предусматривающие обязательства по сохранению воинских памятников. На это мы неоднократно обращали внимание Праги.

Призываем чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в т.ч. в военно-мемориальной сфере. Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества.

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О праздновании 250-летия со дня рождения И.Ф.Крузенштерна

На днях в нашей стране под эгидой Русского географического общества прошли праздничные мероприятия в связи с 250-летием со дня рождения великого мореплавателя, адмирала российского императорского флота И.Ф.Крузенштерна. В мире он известен как инициатор и руководитель первой русской кругосветной экспедиции, российский ученый-картограф, океанолог и физик, а также педагог-управленец, превративший Морской кадетский корпус в одно из лучших учебных заведений России того времени.

Родившись в Эстляндской губернии в немецко-шведской семье, И.Ф.Крузенштерн считал себя истинным сыном России и посвятил всю свою жизнь служению российскому флоту и отечественной науке.

Вспоминая о кругосветном путешествии на кораблях «Надежда» и «Нева», И.Ф.Крузенштерн отмечал, что им руководили исключительно «интересы развития торговли и процветания России». Свою беззаветную преданность Родине он доказал впоследствии еще не раз, в том числе когда пожертвовал треть своего состояния на нужды ополчения в ходе Войны 1812 г.

Сегодня богатейшее наследие выдающегося мореплавателя и ученого адмирала И.Ф.Крузенштерна по праву принадлежит всему человечеству, а народы России и Эстонии могут гордиться, что у них был, есть и навсегда останется в памяти такой великий соотечественник.

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О Дне независимости Восточного Тимора

28 ноября Демократическая Республика Восточный Тимор отмечает 45-летие своей независимости.

В этот день в 1975 г. Революционный фронт за независимость объявил о выходе Португальского Тимора из-под владычества метрополии, длившегося почти 300 лет. С декабря того же года молодое государственное образование почти на четверть века оказалось в составе Индонезии. Референдум 1999 г. продемонстрировал, что большинство населения Восточного Тимора выступает за самостоятельность. 20 мая 2002 г. Демократическая Республика Восточный Тимор стала первой страной, получившей суверенитет в XXI веке.

Россия нацелена на дальнейшее продвижение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также конструктивного диалога с Восточным Тимором по вопросам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в рамках регулярных встреч в формате «Россия – развивающиеся островные государства южной части Тихого океана».

В преддверии знаменательной даты хотели пожелать дружественному восточнотиморскому народу мира, благополучия и процветания.

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О праздновании Дня независимости Исламской Республики Мавритании

28 ноября Исламская Республика Мавритания (ИРМ) отмечает 60-летие обретения независимости.

Север современной Мавритании исконно принадлежал племенам берберов-кочевников, в то время как южная часть входила в состав некогда могущественных государств Западной Африки. К XV веку здесь прочно обосновались арабские племена. С XVI в. началось исследование прибрежных районов современной Мавритании европейскими путешественниками. С 1920 по 1960 г., до обретения независимости, Мавритания входила в состав Французской Западной Африки.

Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Мавритания установлены 12 июля 1964 г. Межгосударственные связи России и Мавритании традиционно носят дружественный и конструктивный характер. Наши страны объединяет приверженность фундаментальным принципам и нормам международного права, политическим методам урегулирования конфликтных ситуаций, центральной, координирующей роли ООН в мировых делах.

Между Москвой и Нуакшотом осуществляется заинтересованный политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях. 24-25 октября 2019 г. мавританский лидер лично представлял страну на саммите и экономическом форуме Россия-Африка в Сочи.

Мавритания вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, являясь активным участником «Сахельской пятерки», штаб-квартира которой расположена в Нуакшоте.

Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия по различным направлениям, включая торгово-экономическую кооперацию. Сегодня наиболее успешно складывается взаимовыгодное сотрудничество в сфере морского рыболовства – наши рыболовецкие суда уже в течение нескольких десятилетий ведут промысел в морской экономической зоне Мавритании. Расширяются гуманитарные обмены – в российских вузах подготовлено порядка 3,5 тыс. мавританских специалистов.

В преддверии национального праздника Мавритании хотели поздравить наших мавританских друзей, пожелать им мира, благополучия и процветания. Уверены, совместными усилиями нам удастся обеспечить поступательное развитие двусторонних связей на благо народов наших стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Северной и Западной Африке.

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О годовщине независимости Барбадоса

30 ноября Барбадос отмечает национальный праздник – годовщину независимости (1966 г.).

Для нас Барбадос – перспективный партнер в карибском регионе. Ценим готовность барбадосцев к расширению сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов. Рассчитываем на укрепление отношений, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних форумов, опираясь на общие подходы к ключевым вопросам глобальной повестки дня и твердую приверженность нормам международного права.

Пользуясь случаем, хотели от имени Министерства поздравить народ и правительство Барбадоса с праздником, выразить наилучшие пожелания мира, процветания и благополучия.

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О праздновании Дня провозглашения Центральноафриканской Республики

1 декабря Центральноафриканская Республика (ЦАР), с которой нас связывают отношения дружбы и сотрудничества, будет отмечать 62-ю годовщину провозглашения Республики.

До 1958 г. ЦАР являлась колонией Франции и входила в состав Французской Экваториальной Африки под названием Убанги-Шари. На долю центральноафриканского народа выпало немало испытаний на его историческом пути. Европейские колонизаторы начали появляться на территориях современной ЦАР еще в конце XIX века, покорение этих земель сопровождалось ожесточенным сопротивлением коренного населения. В первой половине XX века в ЦАР вновь вспыхивали восстания местных народов, жестоко подавлявшиеся колониальным режимом.

В 1958 г. был проведен референдум, по результатам которого Французская Экваториальная Африка была упразднена, а 1 декабря 1958 г. страна провозгласила создание Центральноафриканской Республики и получила статус автономии в составе Французского сообщества.

Сегодня отношения между нашими странами характеризуются возрастающим уровнем доверия. Наши страны демонстрируют обоюдный настрой на развитие разнопланового взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Российская Федерация также намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом и другими международными партнерами, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности.

В этот торжественный день хотели поздравить народ ЦАР с национальным праздником, пожелать ему мира, стабильности и успешного решения комплекса задач национального развития.

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О 45-летии провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики

2 декабря в Лаосе отмечают национальный праздник – 45-ю годовщину провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

Эта памятная дата приходится на год 75-летия Великой Победы. Разгром нацизма и окончание Второй мировой войны придали мощный импульс процессу деколонизации в Азии. Провозгласившему свою независимость в октябре 1945 г. лаосскому народу потребовалось еще несколько десятилетий для её отстаивания. В результате напряженной борьбы и политико-дипломатических усилий, направленных на обеспечение нейтралитета страны в условиях иностранной агрессии в Индокитае, в 1975 г. была провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Поздравляем наших лаосских друзей с праздником. Подтверждаем настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей и многопланового партнерства между нашими государствами в интересах мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Хотел бы вернуться к известной теме боевиков с Ближнего Востока, которые приезжали в Нагорный Карабах. Каково сейчас положение дел? Президент России В.В.Путин использовал термин «неформальные вооруженные формирования». Сейчас мы видим много видеороликов, на которых какие-то военные разрушают могилы армян и оскверняют святые места. Хотелось бы понять, какова роль России? Что происходит с этими боевиками?

Ответ: Обязательно выскажусь по поводу неформальных вооруженных формирований. Этот вопрос звучит уже не в первый раз.

Не очень понятно, что Вы имеете в виду под «ролью России»? Вы интересным образом связали это с разрушением могил. О чем речь?

Вопрос: Хотелось бы понять, на какой территории это происходит. Ваши представители замечают такие разрушения и осквернение?

Ответ: Приведите конкретный пример. В каких именно географических точках происходят акты вандализма? Тогда я смогу ответить предметно на Ваш вопрос. Невозможно говорить о том, что происходят акты вандализма, и что это относится к России.

Направьте нам конкретные ролики, фотографии с описанием места. В этом случае сможем соотнести их с Вашим вопросом и конкретизировать факты.

Насколько я понимаю, речь не идет о том, что на этих видеокадрах, фотографиях запечатлены люди, каким-либо образом связанные с Россией, но вопрос Вы адресуете нам. Может, имеет смысл уточнить, к какому государству они относятся, и задать этот вопрос государству их гражданской принадлежности?

Пожалуйста, пришлите материалы, и я уточню, о чем идет речь.

Что касается высказываний Президента Российской Федерации В.В.Путина о неформальных вооруженных формированиях в ходе общения со СМИ 17 ноября с.г., то он использовал этот термин применительно к переброшенным Турцией в зону нагорно-карабахского вооруженного конфликта лицам. Речь шла о таких вооруженных формированиях, статус и функционирование которых не соответствуют правовым требованиям.

Что касается международно-правовой квалификации данной ситуации, то в ходе вооруженного конфликта применяются нормы Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1977 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. В частности, в контексте данного конфликта переброшенные боевики подпадают под категорию «наемники». Универсальное определение этого термина приведено в пункте 2 статьи 47 Дополнительного протокола I 1977 г., поскольку переброшенные лица были завербованы за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; фактически принимали непосредственное участие в военных действиях; участвовали в военных действиях для получения личной выгоды и высокого материального вознаграждения (по данным из открытых источников, объем данного вознаграждения составлял порядка 2 тысяч долларов США ежемесячно); не входили в личный состав вооруженных сил ни одной из сторон вооруженного конфликта; не являлись ни гражданами стороны, находящейся в конфликте, ни лицами, постоянно проживающими на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; не направлялись государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Поскольку наемнические формирования не могут считаться законными участниками вооруженного конфликта, Президент России В.В.Путин вполне обоснованно использовал характеристику «неформальные вооруженные формирования», указывающую на их статус как не соответствующий формальным требованиям международного права. Это заключение наших экспертов в сфере международного права.

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Вопрос: Хотел бы продолжить тему российско-польских отношений в продолжение того, о чем сегодня уже говорили: Собибор, снос советских памятников. Это достаточно острый вопрос. Вы его постоянно комментируете. В то же время у нас есть т.н. отрицатели, среди которых депутат А.Чепа, не согласный с тем, что советское руководство и лично И.В.Сталин несут ответственность за Катынское преступление. Польша на это остро реагирует, хотя много десятилетий назад Россия официально признала ответственность СССР за расстрел польских военных. Как это сказывается на российско-польских отношениях? Можем ли мы вообще наладить с Польшей какой-либо диалог?

Ответ: Считаем обозначенную Вами тему погибших в Катыни поляков исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне. Этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты-историки из России и Польши. Российская Федерация действительно борется с переписыванием истории, выступает за бережное отношение к самым чувствительным историческим темам, среди которых особое место занимают трагедии времён Второй мировой войны.

К сожалению, о Польше, агрессивно реализующей свою альтернативную «историческую политику», такого мы сказать не можем. Варшава проводит откровенно конфронтационную линию, сопровождающуюся многочисленными актами вандализма, направленного против мемориалов красноармейцам-освободителям. В рамках «войны», объявленной советским памятникам, польские власти уже дошли до того, что покушаются на места захоронений. В такой ситуации никакой политический диалог на исторические темы с польской стороной не просто невозможен, он аморален.

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Вопрос: Разные источники предупреждают, что под видом переселенцев из Турции на территорию Карабаха, переходящую под контроль Азербайджана, перебрасываются радикально-настроенные протурецкие боевики и их семьи из Сирии, в том числе из организации «Серые волки». Учитывая, что ранее переброшенные террористы в зоне конфликта никуда не делись, подобное движение грозит создать условия для укоренения и даже процветания международного терроризма на территории Карабаха. Какие меры необходимо предпринять для пресечения переброски террористов в Нагорный Карабах из третьих стран?

Хотелось уточнить относительно неоднозначной и немного смущающей риторики со стороны Турции по отношению к проблематике нагорно-карабахского урегулирования. В разговоре Президентов России и Турции турецкая сторона заявила, что внесла большой вклад в устранение несправедливости, продолжающейся в Карабахе 30 лет. Было отмечено, что обсуждены шаги, которые будут предприняты для решения проблем в Карабахе. Турция, Россия и Азербайджан станут гарантами мира в регионе. Удалось ли России согласовать с Турцией параметры механизма мониторинга в Нагорном Карабахе, чтобы не оставалось ощущения, что Турция рассчитывает на более значимую роль в регионе?

Ответ: Ваши вопросы, особенно второй, – это масштабная академическая работа. Формулировке «расширение роли Турции в регионе» могут быть посвящены не страницы, а тома.

Что касается наличия в указанном Вами регионе боевиков, этим занимаются соответствующие военные специалисты. Эта работа не подразумевает публичного комментирования каждого шага. Но могу заверить, что она ведется со сторонами конфликта.

По нашему взаимодействию с Турцией. Оно ведется по разным направлениям: осуществляются политико-дипломатические контакты и контакты между нашими военными. Безусловно, вектор задается главами государств, регулярно обсуждающими ситуацию в регионе. Хотела напомнить о масштабном интервью Президента России В.В.Путина по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в котором он отметил, что у нас с Турцией бывают разные взгляды на проблемы. Где-то наши подходы не только не совпадают, но и сильно расходятся. Мы ищем точки соприкосновения, где наше взаимодействие может быть полезным не только в контексте двусторонних отношений, но и для региональной стабильности. Этим и занимаемся. Контакты ведутся, точки соприкосновения находятся и затем наполняются конкретным содержанием. Параметры взаимодействия обсуждаются экспертами и реализуются.

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Вопрос: Каждый день азербайджанской стороной публикуются все новые материалы о бесчеловечном, издевательском отношении к военнопленным, мирным жителям и заложникам со стороны азербаджанских военных. В этом контексте как собирается российское миротворчество обеспечить мирное и безопасное возвращение армянских внутренних переселенцев на территории бывшего НКАО, которые недавно оказались под азербайджанской оккупацией?

Ответ: Вы имеете в виду, как обеспечить мирное и безопасное возвращение армянских внутренних переселенцев в условиях того, что даже в отношении могил по данным СМИ наблюдаем недостойное поведение? Соответствующие характеристики уже опубликованы. Именно поэтому в регионе присутствуют российские миротворцы.

Взаимодействуем и по военно-дипломатическим каналам. Существует экспертный уровень, который по итогам согласования реализуется уже непосредственно «на земле». Это естественный результат договоренностей на высшем уровне. В первую очередь этим занимаются военные. Безусловно, работа ведется и по дипломатическим каналам. Сегодня я рассказала только о некоторых ее нюансах. Например, о задействовании международных площадок, взаимодействии с МККК.

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Вопрос: Недавний запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи по делу о крушении самолета Л.Качиньского МИД Польши назвал «политической игрой» и «провокацией», обвинив Москву в том, что она препятствует расследованию. Почему, на Ваш взгляд, Варшава до сих пор пытается обвинить Россию в крушении самолета Ту-154М?

Ответ: В ноябре с.г. в польской «Газете Выборчей» было опубликовано интервью бывшего судьи В.Лончевского. В нем он упоминает о существовании некоей засекреченной стенограммы телефонного разговора президента Польши Л.Качиньского с братом, лидером партии «Право и справедливость» Я.Качиньским. По его словам, разговор состоялся непосредственно перед катастрофой президентского самолета 10 апреля 2010 г. По мнению судьи, его содержание, якобы способно прояснить обстоятельства трагедии.

Подчеркну, «Газета Выборча» (не «Russia Today»). Польский судья (бывший, но имеющий статус в прошлом) публично заявил о некоем факте. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польским коллегам с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы упомянутого разговора. Это нормальная реакция государства, уважающего своего партнера, международное право и двусторонние контакты. В Польше это сугубо рабочее обращение вызвало крайне болезненную реакцию: заместитель министра иностранных дел Ш.Шинковский вель Сенк окрестил запрос «провокацией» и «политической игрой». Обвинять, применять санкции, голосовать за их продление, бесконечно пугать свое население и международную общественность, не приводя фактов, – это политическая игра и провокация.

Хотели бы выразить недоумение столь неадекватной реакцией Варшавы. Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причины катастрофы, противоречащую фактам, отраженным в соответствующих докладах Межгосударственного авиационного комитета и польской Комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Как представляется, польская сторона должна внимательно отнестись к информации о наличии нового доказательного материала, который может иметь существенное значение для следствия. Генеральная прокуратура России ожидает ответа на свой запрос официальным порядком, а не из сообщений в польской прессе.

Всей этой шумихи можно было избежать, если бы польская сторона ответила на запрос Генеральной прокуратуры России. Что может быть проще? Зачем подходить к микрофонам и говорить об этом? Есть факт, озвученный в польских СМИ гражданином Польши, который имел отношение ко всей этой истории. И он требует проверки. Тем более, что на протяжении 10 лет не прошло и дня, чтобы мы не слышали от Варшавы неких «новых нюансов», теорий, версий трагедии и ее причин.

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