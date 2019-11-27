Заявление МИД России в связи с заходом эсминца ВМС США в территориальное море Российской Федерации

24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» углубился в территориальное море Российской Федерации в районе залива Петра Великого на более чем 2 км., в связи с чем американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш. В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого.

МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка.

В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы.

Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружие» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными.

Факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия.