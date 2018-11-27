О российско-африканском сотрудничестве в области спорта

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября в Министерстве спорта Российской Федерации при содействии МИД России была проведена встреча с послами африканских государств, аккредитованными в Москве.

Принявший участие в мероприятии спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов в своем выступлении выразил признательность Министру спорта Российской Федерации О.В.Матыцину за организацию этой встречи, нацеленной на укрепление российско-африканского сотрудничества в целом и в сфере спорта в особенности.

М.Л.Богданов отметил, что сегодня государства Африки уверенно движутся по пути политического, социально-экономического, научно- технического развития, выступают как активные и ответственные члены мирового сообщества. Все сильнее звучит их голос в отстаивании принципов справедливости, создании равноправной и полицентричной системы международных отношений, закреплении в мировых делах коллективных начал при сохранении центральной роли ООН. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной системы цивилизационной идентичности.

Африка - это родина многих выдающихся мировых спортивных достижений. Африканцы занимают передовые позиции в легкой атлетике, игровых видах спорта, показывают впечатляющие результаты в командных и индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира и олимпийских играх. Сотни, возможно тысячи футболистов из Африки играют за ведущие клубы Англии, Франции, Португалии, Италии. С начала 2000-х годов в российских футбольных лигах успели поиграв около 200 африканских футболистов причем многие из них представляют цвета наших самых именитых клубов: «Спартака», «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива».

Международное сотрудничество в области спорта и физической культуры, утверждение в мире спортивных идеалов являются эффективным способом укрепления уважения и взаимопонимания между народами. Вместе с тем приходится констатировать, что в последнее время спорт все чаще становится заложником нечистоплотной политической борьбы. Определенные страны используют спортивную тематику в своих узкополитических целях. В ход идут различного рода санкции и рестрикции. Исходим из того, что политизация спорта и дискриминация спортсменов по национальному признаку должны быть абсолютно неприемлемыми.

Несмотря на то, что недружелюбные действия против России в сфере спорта являются частью общей политики сдерживания нашей страны, необходимо понимать, что подобные ограничения могут быть введены в отношении любого государства, в том числе африканского, как это случалось неоднократно в современной истории. Поэтому принципиально важно всемерно усиливать координацию российских и африканских подходов на международных площадках, в частности в Международном олимпийском комитете, в целях выстраивания универсальной системы международного спортивного сотрудничества, основанной на принципах независимости и автономности спорта.

Необходимо добиваться равноправного закрепления принципов чистоты в спорте применительно для всех. Неприемлемо дозволять спортсменам одних государств безнаказанно использовать стимулирующие препараты и последние медицинские наработки для демонстрации высоких достижений, а в отношении других - вводить жесткие коллективные наказания. Россия последовательно выступала и продолжает выступать против любых форм допинга и каких бы то ни было манипуляций в ходе соревнований, отстаивает универсальные принципы олимпизма, честности и чистоты проведения спортивных состязаний при недопустимости коллективной ответственности национальных сборных за правонарушения отдельных лиц.

Многое предстоит сделать и в сфере двустороннего российско-африканского спортивного сотрудничества, потенциал которого далеко не исчерпан. Одной из задач на ближайшую перспективу видится создание крепкой двусторонней нормативно-правовой базы сотрудничества в области спорта. Необходимо также наладить более плотные контакты между российскими и африканскими спортивными федерациями и объединениями, проработать возможности взаимовыгодного использования спортивной инфраструктуры заинтересованных стран, механизмы обмена опытом и делегациями.

Спортивная тематика занимала важное место в ходе дискуссий «на полях» прошедшего в Сочи в октябре 2019 года саммита Россия - Африка. Наращивание связей в области спорта между нашими странами полностью отвечает взятому по итогам сочинских мероприятий курсу на всестороннее и комплексное развитие российско-африканского взаимодействия.

В реализацию этой задачи может внести свой вклад и недавно образованный в МИД России Секретариат Форума партнерства Россия -Африка через созданные при нем экспертный и общественный советы.