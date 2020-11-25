О 42-м заседании СМИД ЧЭС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября в формате видеоконференции состоялось 42-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). В мероприятии принял участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин.

В ходе встречи подведены основные итоги председательства Румынии в ЧЭС в условиях пандемии коронавируса, обеспечившие бесперебойную работу Организации в целях устойчивого социально-экономического развития Причерноморья.

Рассмотрен широкий круг практических инициатив, в том числе по созданию единой платформы ЧЭС по коронавирусной проблематике, усилия по развитию транспорта, торговли и туризма. Согласован предложенный Россией Рамочный документ по развитию в Черноморском регионе электронной торговли. Российской стороной выражена готовность к продолжению тесного взаимодействия с партнерами по ЧЭС, в том числе на основе реализации инициативы «интеграции интеграций», уплотнения ткани контактов между указанной Организацией и ЕАЭС.

Страны-участницы ЧЭС отметили сохраняющуюся востребованность данного формата регионального экономического взаимодействия и приветствовали нового члена Организации – Северную Македонию, присоединившуюся 9 ноября с.г.

В соответствии с графиком ротации председательство в ЧЭС на период с 1 января по 30 июня 2021 г. перешло к Албании.