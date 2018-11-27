Выступление главы российской делегации, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина на 42-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества в формате видеоконференции, 27 ноября 2020 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемый Генеральный секретарь,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поздравить Северную Македонию с недавним присоединением к ЧЭС. Убежден, что этот шаг будет способствовать укреплению ее взаимовыгодных торгово-экономических связей с соседями по региону.

Также хотел бы поблагодарить румынское председательство за отличную работу в течение всего уходящего года, который оказался для всех нас очень непростым. Совместными усилиями стран-членов и Секретариата нашей Организации удалось выстроить деятельность ЧЭС таким образом, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наименьшим образом сказались на практических результатах. В частности, в виртуальном режиме состоялось неформальное, но ставшее традиционным заседание СМИД «на полях» сессии Генассамблеи ООН, прошли встречи ряда рабочих групп. Весьма профессионально было организовано руководство Комитетом старших должностных лиц (КСДЛ).

Удалось провести организованную Минэнерго России совместно с ЧЭС ежегодную международную конференцию по проблематике управления рисками в энергетике, конференцию высокого уровня по региональному сотрудничеству в области реализации Целей устойчивого развития, встречу министров транспорта наших стран и др. Более того, создан важный задел на будущее – найдена формула, позволяющая вернуться к надлежащему выполнению членами Организации своих председательских обязательств на справедливой ротационной основе.

Тем не менее, впереди нас ожидает еще более интенсивная работа. Экономики всех наших стран в той или иной степени пострадали от пандемии, и теперь для Организации предельно актуальной становится задача налаживания общих усилий по преодолению ее последствий.

Многие наработки, имеющиеся в ЧЭС, способны сыграть в этом полезную роль. Так, хорошо себя зарекомендовал Механизм развития проектного сотрудничества, созданный на основе российского взноса размером в 1 млн долл. США, в рамках которого ведется проектная деятельность Организации. Он ориентирован, прежде всего, на работу с малым и средним бизнесом, что особо актуально сейчас в связи с пандемией, сильнее всего сказавшейся на работе именно небольших предприятий.

В числе профинансированных Механизмом перспективных проектов – создание региональной платформы электронной торговли «Глобалрустрейд». Она в полной мере соответствует все отчетливее проявляющейся в современном мире тенденции к цифровой трансформации, позволяет нашему региону не отставать от нее. В этом контексте приветствуем недавнее завершение согласования экспертами стран ЧЭС российского проекта рамочных основ сотрудничества в сфере электронной торговли.

Весьма перспективной выглядит начатая в текущем году в ЧЭС работа по созданию единой платформы Организации, нацеленной на преодоление последствий пандемии коронавируса в области туризма и транспорта – т.н. «коронавирусных протоколов». Россия готова помочь привнести в ЧЭС уже готовые практические наработки в этой сфере. К примеру, Евразийский банк развития, одну из ключевых ролей в котором играет Россия, выдвинул инициативу «Путешествую без COVID-19» («COVID-19-free traveler»), направленную на решение аналогичных задач в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее суть – создание базы данных признаваемых государствами-участниками тестов на коронавирус, проводимых в сертифицированных лабораториях. Реализация подобного проекта в рамках ЧЭС способствовала бы значительному облегчению пассажиро- и грузопотоков.

Такие наработки в этой, да и других сферах – серьезный аргумент в пользу того, чтобы разморозить работу по налаживанию взаимодействия с ЕАЭС, подписание меморандума с которым тормозится, на наш взгляд, совершенно необоснованно. Более того, находясь на стыке двух значимых интеграционных объединений – ЕС и ЕАЭС, ЧЭС могла бы использовать их синергию на благо развития своего региона, улучшения условий жизни граждан наших стран.

Для успешного движения вперед, сохранения своей востребованности ЧЭС необходимо максимально эффективно выстроить свою деятельность. Это приобретает особую значимость в свете приближающегося юбилейного саммита ЧЭС в 2022 году. Многое зависит от государств-членов, их способности абстрагироваться от возможных политических разногласий и сосредоточиться на задачах развития сотрудничества в соответствии с мандатом нашей Организации. Но важна и роль Секретариата, прежде всего, его руководства. Нынешним Генеральным секретарем М.Христидисом проделана большая работа, которую мы очень ценим. Надеемся, что будущее руководство ЧЭС, которое нам предстоит выбрать на внеочередном заседании Комитета старших должностных лиц в ближайшее время, сможет придать Организации столь необходимый ей новый импульс.

В заключение хотел бы пожелать успехов Албании, принимающей эстафету председательства.

Благодарю за внимание.