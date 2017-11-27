О встрече в формате видеоконференцсвязи сенатора Российской Федерации Г.Б.Карасина со специальным представителем Премьер-министра Грузии З.Абашидзе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября в рамках действующего российско-грузинского неформального диалогового механизма сенатор Российской Федерации Г.Б.Карасин провел встречу в формате видеоконференцсвязи со специальным представителем Премьер-министра Грузии З.Абашидзе. В ней приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.

В контексте обсуждения региональной проблематики отмечена важность принятия Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду практических вопросов двусторонних отношений. Подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года. Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений.

Проведен обзор российско-грузинских торгово-экономических связей. Вопреки политической конъюнктуре и трудностям, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия остается вторым по значимости внешнеторговым партнером Грузии и крупным импортером грузинской продукции, прежде всего вина.

Обсуждены возможности увеличения количества предоставляемых сторонами на двусторонней основе разрешений на грузовые автоперевозки. Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19.

Рассмотрены перспективы имплементации российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Достигнуто понимание о необходимости продолжения неполитизированного обсуждения в целях урегулирования остающихся спорных вопросов и начала практической реализации Соглашения.

С российской стороны подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию с грузинскими партнерами по вопросу борьбы с распространением COVID-19 в наших странах, в том числе путем использования разрабатываемых вакцин. В то же время Г.Б.Карасин указал на сохраняющиеся озабоченности в связи с военно-биологической деятельностью на базе расположенного в пригороде Тбилиси Национального Центра здравоохранения имени Р.Лугара, призвав грузинскую сторону обеспечить посещение этого объекта российскими специалистами.

В ответ на безосновательные претензии в адрес России, а также наших абхазских и югоосетинских партнеров относительно так называемой «бордеризации» и «незаконных задержаний» указали, что речь идет об обеспечении безопасности людей. Акцентировали необходимость прекращения провокаций и незаконных переходов госграницы со стороны Грузии, решения возникающих вопросов в конструктивном ключе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и действующих под их эгидой Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

Обозначен обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.

Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Г.Б.Карасина и З.Абашидзе в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, то в очном формате в Праге.