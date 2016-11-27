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27.11.2016:02

О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии С.Карди

2069-27-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов провел консультации с Директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Себастьяно Карди.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. При этом особое внимание было уделено проблематике скорейшего урегулирования военно-политического конфликта в Ливии. Была подчеркнута важность дальнейшей координации усилий России и Италии, других заинтересованных стран в целях содействия установлению в Ливии устойчивого мира в соответствии с резолюцией 2510 СБ ООН.

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