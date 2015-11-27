О 36-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 ноября состоялось 36-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), по видеосвязи при организационном содействии МИД России. В мероприятии принял участие Директор ДРС МИД России, ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом О.С.Мальгинов.

Главное внимание было уделено подготовке к проведению осенью 2021 года VII Всемирного конгресса соотечественников, а также деятельности организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, в условиях пандемии. Соотечественники нашли возможность перестроить свою работу, восстановить активность. Состоялись несколько заседаний ВКС, целый ряд международных видео-форумов с участием представителей диаспоры, только за осенние месяцы текущего года организовано свыше тридцати страновых конференций в интерактивном формате.

Участники подробно обсудили реализацию принятых решений ВКС по повышению эффективности структуры Всемирного совета в новых условиях. В частности, осуществлён перезапуск работы тематических рабочих групп с подключением профильных экспертов, включая такие важные направления, как защита прав и интересов российских соотечественников, поддержка и продвижение русского языка, координация информационной работы ВКС.

Кроме того, в контексте подготовки к Всемирному конгрессу соотечественников затрагивались вопросы проведения очередных выборов в ВКС, новый состав которого утверждается Конгрессом. Принято решение осуществить комплекс выборных мероприятий на региональном и страновом уровнях для выдвижения представителей диаспоры в новый состав Всемирного совета.