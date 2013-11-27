Об обмене поздравительными телеграммами между министрами иностранных дел Российской Федерации и Республики Суринам по случаю 45-летия установления дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Республики Суринам А.Рамдин обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (25 ноября 1975г.).

С.В.Лавров подчеркнул, что Россия и Суринам, уверенно прошедшие путь становления дружественных и равноправных отношений, сформировали прочные традиции конструктивного сотрудничества. Министр выразил уверенность в поступательном развитии связей между Москвой и Парамарибо в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной областях, наращивании взаимодействия на международных и региональных площадках.

А.Рамдин, в свою очередь, отметил плодотворные результаты двустороннего сотрудничества на благо наших стран и народов, подтвердил настрой Правительства Республики Суринам на дальнейшее укрепление российско-суринамских отношений на основе дружбы и учета взаимных интересов.