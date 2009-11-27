Поздравление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова К.Л.Эрнсту по случаю 25-летия начала зарубежного вещания «Первого канала», Москва, 27 ноября 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» К.Л.ЭРНСТУ

Уважаемый Константин Львович,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников «Первого канала» со знаменательной датой – 25-летием начала зарубежного вещания.

За четверть века плодотворной работы «Первый канал. Всемирная сеть» утвердился в глобальном медиапространстве в качестве авторитетного русскоязычного источника достоверной, объективной информации. Сегодня этот востребованный ресурс предлагает широкой аудитории наиболее актуальные материалы о важнейших событиях в нашей стране и за ее пределами, позволяет миллионам соотечественников в различных частях планеты поддерживать связь с исторической Родиной. Особо отмечу проект «КАТЮША», реализация которого всемерно способствует популяризации русского языка и российской культуры в Китайской Народной Республике.

На Смоленской площади ценят партнерское взаимодействие с «Первым каналом». Готовы к его продолжению в интересах дальнейшего продвижения непредвзятого образа России в мире, упрочения на международной арене атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания.

Желаю Вам и всему коллективу здоровья, благополучия, новых творческих достижений и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ