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Поздравление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова К.Л.Эрнсту по случаю 25-летия начала зарубежного вещания «Первого канала», Москва, 27 ноября 2020 года
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» К.Л.ЭРНСТУ
Уважаемый Константин Львович,
От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников «Первого канала» со знаменательной датой – 25-летием начала зарубежного вещания.
За четверть века плодотворной работы «Первый канал. Всемирная сеть» утвердился в глобальном медиапространстве в качестве авторитетного русскоязычного источника достоверной, объективной информации. Сегодня этот востребованный ресурс предлагает широкой аудитории наиболее актуальные материалы о важнейших событиях в нашей стране и за ее пределами, позволяет миллионам соотечественников в различных частях планеты поддерживать связь с исторической Родиной. Особо отмечу проект «КАТЮША», реализация которого всемерно способствует популяризации русского языка и российской культуры в Китайской Народной Республике.
На Смоленской площади ценят партнерское взаимодействие с «Первым каналом». Готовы к его продолжению в интересах дальнейшего продвижения непредвзятого образа России в мире, упрочения на международной арене атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания.
Желаю Вам и всему коллективу здоровья, благополучия, новых творческих достижений и всего наилучшего.
С.ЛАВРОВ