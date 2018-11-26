О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Беларусь

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25-26 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Минск с рабочим визитом, в рамках которого состоялось ежегодное совместное заседание коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси. С.В.Лавров был принят Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем.

Стороны обменялись оценками ситуации в Беларуси. С.В.Лавров подтвердил поддержку начавшейся в стране конституционной реформы, направленной на модернизацию политической системы и нормализацию обстановки. Была подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток оказания давления на белорусские власти и стимулирования незаконной протестной активности.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, ход реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020- 2021 годы. Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках ЕАЭС и ОДКБ, координации действий России и Беларуси на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.

В ходе обсуждения глобальных и региональных проблем состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и общеевропейской безопасности, в том числе в свете деструктивных действий США по слому договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивания военного потенциала НАТО на границах Союзного государства России и Беларуси.

В ходе совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси состоялось обсуждение отношений двух стран с Европейским союзом, эффективности его программы «Восточное партнерство», перспектив подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, актуальных аспектов формирования Большого Евразийского партнёрства через сопряжение интеграционных процессов, а также вопросов международной информационной безопасности.

По итогам заседания коллегий подписан План межмидовских консультаций на 2021 год. Достигнута договоренность о проведении очередного совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси в 2021 году в России.