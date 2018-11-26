Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем по итогам совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, Минск, 26 ноября 2020 года

Провели совместное заседание коллегий МИД Российской Федерации и МИД Республики Беларусь. Оно прошло по традиции в доверительном ключе, в подлинно товарищеской обстановке.

Пользуясь случаем, хотел вновь выразить белорусским друзьям признательность за традиционное радушие, гостеприимство и прекрасную организацию работы. Высоко ценим эти ежегодные встречи в формате членов коллегии и других представителей руководства двух министерств. Они позволяют детально обсуждать самые актуальные международные вопросы, в которых интересы наших стран задействованы и нуждаются в продвижении.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось провести заседание в очном формате и пообщаться «с глазу на глаз». На повестке дня у нас было четыре вопроса: отношения наших стран с Евросоюзом, участие в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира (в т.ч. в контексте перспектив подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН), совместная работа в Евразэс по формированию Большого Евразийского партнерства и обеспечение международной информационной безопасности.

По всем этим темам достигли конкретных договоренностей. Они отражены в постановлении, которое мы подписали вместе с Планом консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2021 г. Говорили сегодня и о более широком взаимодействии в международных структурах, включая СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ООН, ОБСЕ.

Совместно с нашими коллегами с сожалением констатировали, что западные партнеры во главе с США продолжают настойчиво продвигать свои узкоэгоистичные интересы в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене. Они используют концепцию «миропорядка, основанного на правилах», которую напрямую противопоставляют универсальным, общепризнанным нормам международного права, включая Устав ООН.

Нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями вплоть до приватизации их секретариатов. Когда это не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить келейными междусобойчиками, где все те, кто соглашается с западной линией принимает решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению. Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить. Подавляющее большинство стран мира твердо привержены старому проверенному принципу – уважению международного права, прежде всего, Устава ООН.

Отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США и тех, кто следует в фарватере американской политики (имею в виду отдельные европейские столицы), во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использоваться грязные методы «цветных революций», включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержка откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. Видим, как эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь. Подробно говорили сегодня об этом и с Министром иностранных дел В.В.Макеем, и с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, который принял нас перед этим заседанием.

Нас достаточно предметно информировали о том, как сейчас развивается ситуация в Белоруссии. Нам это не безразлично. Республика Беларусь является нашим союзником и стратегическим партнером, а также братским народом. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была спокойной и стабильной. Этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства Республики конституционная реформа как важный этап преобразований в политической, экономической и правовой системе.

Исходим из того, что белорусский народ мудр и всегда действует взвешенно. Он в состоянии разобраться со своими проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве. Очевидно, что нормализации обстановки пытаются помешать. Тому много примеров: стремление радикализировать протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат в т.ч. из-за границы.

Сегодня мы дополнительно проработали весь спектр отношений, пути защиты интересов каждой из наших стран и защиту интересов Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации.

Еще раз подчеркну наше удовлетворение совместной работой. Будем воплощать в жизнь всё, о чем сегодня условились.

Продолжение следует...