Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь, Минск, 26 ноября 2020 года

Уважаемый Владимир Владимирович,

Уважаемый Григорий Алексеевич,

Уважаемые коллеги, друзья,

Хотел поблагодарить белорусскую сторону за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Наши ежегодные встречи позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки дня в русле Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства.

Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства. Нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии. Надеемся, что она скоро нормализуется, в том числе благодаря инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по конституционной реформе и модернизации политической системы. Осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела, подогревания извне конфронтационной активности и навязывания односторонних посреднических услуг.

На сегодняшнем заседании планируется рассмотреть четыре вопроса.

На первом месте - тема отношений наших стран с Евросоюзом. Они складываются непросто. Причина – в непартнерском, а зачастую недружественном поведении ряда стран ЕС, получающим одобрение всего Евросоюза. Печально, что все чаще и чаще «запевалой» выступает Германия. На Россию и Беларусь оказывается давление с целью изменить линию поведения и ограничить развитие стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы. Фактов вмешательства в наши внутренние дела – с избытком. Применяются технологии организации массовых беспорядков. Оппозиция получает финансовую и прочую поддержку. В стиле «игры без правил», без предъявления доказательств вводятся односторонние санкции. Заморожена работа в выстраивавшихся годами форматах взаимодействия.

Многие страны ЕС неспособны отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы. Это ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного и равноправного диалога. Даже участников «Восточного партнерства» делят на категории. К группе стран «второго сорта», с которыми сотрудничество может быть фактически заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией, относят и Белоруссию. Мы сейчас думаем уже не над тем, как вести дела с ЕС – «как обычно» или «не как обычно», – а хотим разобраться стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они проводят нынешнюю линию.

В соответствии с принципом взаимности расширили ответный «стоп-лист», включили в него представителей стран Евросоюза, которые активно участвовали в санкционном ажиотаже. Отмечаем оперативность белорусских коллег в принятии ответных мер. С 2015 года «стоп-листы» у нас единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена.

Другой вопрос на нашей повестке – участие в миротворческой деятельности ООН. Российские миротворцы более 45 лет вносят вклад в урегулирование кризисов и восстановление стабильности в разных точках планеты. Знаем о заинтересованности белорусских коллег в наращивании участия в подобных мероприятиях. Будем всячески это поддерживать.

Помимо национальных усилий следует активнее задействовать миротворческий потенциал Организации Договора о коллективной безопасности. Создание условий для подключения сил Организации к операциям ООН по поддержанию мира является одним из приоритетов нынешнего российского председательства в ОДКБ. Вместе с Секретариатом Организации активизировали проработку соответствующих вопросов с ООН, приступили к адаптации нормативно-правовой базы ОДКБ для регистрации наших Коллективных миротворческих сил в ооновской Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала. Признательны белорусским друзьям за оперативное согласование соответствующих документов, которые, надеемся, скоро будут утверждены уставными органами Организации Договора о коллективной безопасности.

Рассчитываю, что проделанная работа позволит приступить к формированию совместного подразделения стран ОДКБ, которое внесет вклад в международные миротворческие усилия. Это сотрудничество весьма продвинутое. Наши страны поддерживают повышение профиля ОДКБ в обеспечении стабильности и безопасности в мире и в других форматах.

Еще один важный вопрос заседания связан со строительством на основе концепции «интеграции интеграций» Большого Евразийского партнерства, открытого для всех государств и межгосударственных объединений континента.

Одной из «несущих опор» такого партнерства является сопряжение развития ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Отмечаем, что в рамках этого курса налажена координация действий с белорусскими коллегами, председательствующими сейчас в ЕАЭС. Считаем это крайне важным с учетом возможностей стратегического партнерства с КНР, которые необходимо использовать в наших общих интересах. На это нацелен проект «Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», представленный на утверждение Высшего Евразийского экономического совета.

Традиционно в повестке дня стоят вопросы международной информационной безопасности. Последние события в мире демонстрируют востребованность сотрудничества по этой проблематике, причем не «келейного», а с участием всех без исключения стран. Очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в «киберхаос», последствия которого могут оказаться катастрофическими. Именно в состоянии «кибервойны» при поддержке извне расцветает противоправная подрывная активность, происходит использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и двустороннем формате. Отмечаем слаженное взаимодействие делегаций России и Республики Беларусь при запуске Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, специального комитета экспертов ООН по разработке конвенции по борьбе с киберпреступностью, работаем и над текстом Совместного заявления глав государств СНГ по этой тематике.

Уважаемые коллеги,

Убежден, это заседание позволит «сверить часы» по обозначенным и многим другим вопросам, подтвердить договорённости и выйти на эффективные решения в интересах укрепления позиций наших стран на международной арене.

Благодарю всех, кто готовил проекты итоговых документов. Они получились качественными. Предлагаю перейти к обсуждению вопросов повестки дня.