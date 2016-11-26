О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Камерун в Москве М.Пабой Сале

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Камерун в Москве Махамата Пабу Сале по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы укрепления российско-камерунских отношений с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. При этом была констатирована взаимная заинтересованность в углублении политического диалога между Москвой и Яунде по значимой для обеих сторон международной и африканской проблематике.