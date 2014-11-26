Заявление для СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам встречи с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Минск, 25 ноября 2020 года

Только что завершили беседу у Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, в ходе которой он подтвердил приверженность договорённостям, достигнутым на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего, курсу на всестороннее укрепление союзнических, стратегических связей во всех областях.

Говорили и о внешнеполитическом сотрудничестве, о реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы. Она регулярно принимается и одобряется главами государств. Сегодня будем проводить совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь. Для дипломатов это важнейшая составляющая совместной работы в дополнение к ежегодным обменам визитами министров иностранных дел. Отмечу, что практически в каждой сфере межгосударственного сотрудничества имеется подобная структура. Также состоится совместное заседание коллегий министерств культуры, что важно для продвижения контактов между людьми, гуманитарных обменов. Активно это поддерживаем.

Обсуждали деятельность ОДКБ. Через несколько дней пройдет заседание Совета министров иностранных дел, затем заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств. Россия на данном этапе председательствует в ОДКБ. Завершаем его на этом саммите. Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Высоко ценим инициативы и действия, предпринимаемые на этом посту Минском для продвижения нашей многосторонней интеграции. Следующим этапом будет председательство Республики Беларусь в СНГ. Обменялись мнениями о приоритетах, которые будут продвигаться нашими друзьями. Поддерживаем их и считаем, что все это пойдет на пользу сотрудничеству в рамках СНГ.

Говорили об отношениях, складывающихся между нами и Западом, НАТО, ЕС, США. Видим, прямо скажем, враждебное отношение к России и Республике Беларусь. Фиксируем попытки активно влиять на внутренние процессы. Западные лидеры этого особо и не скрывают. Принимаются документы о продвижении демократии: существует подобный и по России. Сейчас в Конгрессе США внесли такой же документ по Республике Беларусь. Воспринимаем это спокойно. У нас Союзное государство. Нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств.