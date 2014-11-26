Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе беседы с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Минск, 26 ноября 2020 года

Уважаемый Александр Григорьевич,

Прежде всего хотел передать привет от Президента Российской Федерации В.В.Путина. Он подтвердил всё, о чем Вы говорили с ним прежде, особенно договоренности, достигнутые во время Вашего визита в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно по-разному это называть, но у нас та же самая цель – продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства.

Вы выступили с целым рядом важных для белорусского общества инициатив. Как не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти идеи воплотились в жизнь. Всегда открыты для их поддержки.

Сегодня проведем очередное ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси, в ходе которого рассмотрим все ключевые вопросы международной политики на Кавказе, Ближнем Востоке, в Европе, Евроатлантике, где накапливаются угрозы из-за того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле над вооружениями. На заседании коллегий главной задачей будет обеспечить конкретные договоренности по эффективной реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного Государства на 2020-2021 гг., которую Вы утвердили с Президентом России В.В.Путиным. Она является «дорожной картой» для повседневных усилий с нашими белорусскими друзьями.

Мне очень приятно, что Вы в очередной раз принимаете нас перед этим важным событием. Ваши оценки будут весьма полезны.