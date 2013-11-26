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26.11.2013:36

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2057-26-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялось обсуждение практических шагов по углублению координации между Москвой и Каиром в вопросах урегулирования кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с упором на ситуацию в Ливии.

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