О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра Республики Ирак по международным вопросам, Министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 ноября состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра Республики Ирак по международным вопросам, Министром иностранных дел Ирака Ф.Хусейном, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Был предметно обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. При этом была акцентирована важность поддержания и впредь регулярного политического диалога, в том числе в целях координации подходов по представляющей взаимный интерес региональной и международной повестке дня.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной проблематики. Подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН, уважении единства, территориальной целостности и суверенитета САР. Подтверждена необходимость активизации международного содействия скорейшему возвращению сирийских беженцев и ВПЛ в места постоянного проживания. В этом контексте была дана высокая оценка итогов состоявшейся в Дамаске 11-12 ноября Международной конференции, в работе которой Россия и Ирак приняли действенное участие.

Была отмечена актуальность инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина о проведении в онлайн-формате встречи глав государств-постоянных членов СБ ООН, а также ФРГ и Ирана по ситуации в Персидском заливе. В ходе подобного саммита имеется в виду наметить шаги, способствующие снижению напряженности в этом стратегически важном регионе мира, договориться о параметрах совместной работы по содействию формированию там надежной системы коллективной безопасности.

При рассмотрении перспектив ближневосточного урегулирования высказано консолидированное мнение, что процесс нормализации между отдельными арабскими государствами и Израилем не должен подменять справедливое решение палестинского вопроса на общепризнанной международной основе, без чего комплексная и долгосрочная стабилизация на Ближнем Востоке невозможна.

Подтверждена общая нацеленность Москвы и Багдада на углубление сотрудничества в деле противодействия международному терроризму и экстремизму, в том числе в рамках подтвердившего свою эффективность Багдадского информационного центра с участием России, Ирака, Сирии и Ирана.