О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 ноября состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги по его инициативе.

В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов африканской повестки дня с упором на складывающуюся обстановку в Эфиопии, Мали и Сахаро-Сахельской зоне в целом.

При этом с российской стороны была подтверждена поддержка центральной роли Афросоюза в урегулировании конфликтных ситуаций на континенте по формуле «африканским проблемам – африканское решение» при строгом уважении норм и принципов международного права и Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет государств Африки.