Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Республики Ирак Ф.Хусейном, Москва, 25 ноября 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели конструктивные, содержательные переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Ирака Ф.Хусейном. Наши страны связывают давние, крепкие узы дружбы. 76 лет назад было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений, и с тех пор мы активно взаимодействуем в различных сферах, прежде всего в топливно-энергетической и военно-технической. Пути дальнейшего углубления нашего экономического сотрудничества будут завтра более подробно обсуждаться господином Министром и его коллегой, сопредседателем российской части Российско-Иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым.

Обменялись мнениями по многим региональным и международным проблемам. Отметили хорошее взаимодействие наших стран в Организации Объединенных Наций (ООН), совпадение подходов в отстаивании мирного урегулирования любых конфликтов через диалог всех вовлеченных сторон при поддержке международного сообщества. Именно с этих позиций Россия и Ирак подходят к разрешению различных кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, включая ситуацию в Сирии, Йемене и других частях этого важного региона.

Активно сотрудничаем в международных усилиях по ликвидации остатков банд международных террористов, в том числе в Сирии и на территории Ирака. В этой связи отмечу успешную работу созданного для координации подходов к борьбе с терроризмом Багдадского информационного центра с участием военных специалистов из России, Ирака, Сирии и Ирана.

В России поддерживают усилия Правительства Премьер-министра Ирака М.Каземи по стабилизации обстановки в стране, ликвидации экстремистских террористических угроз и подготовке к новым парламентским выборам.

Иракские друзья подтвердили свою заинтересованность в участии в международных усилиях по содействию сирийскому урегулированию. Они являются наблюдателями в Астанинском формате. Мы также оценили участие Ирака наряду с целым рядом других арабских стран в недавней Международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, состоявшейся в Дамаске.

Обсудили ситуацию вокруг арабо-израильского конфликта. У нас общее мнение, что предпринимаемые по инициативе Администрации Президента США Д.Трампа усилия по нормализации отношений между отдельными арабскими государствами и Израилем, при всем их позитивном значении, ни в коем случае не должны подменять справедливое урегулирование палестинского вопроса. На этот счет есть решение ООН, Арабская мирная инициатива. Все это необходимо воплощать в жизнь.

Наша общая заинтересованность - способствовать созданию условий для начала процесса нормализации обстановки, укрепления доверия в регионе Персидского залива. Подтвердили известную концепцию обеспечения безопасности в этом регионе, которая обсуждается с коллегами из арабских стран, прибрежных государств Персидского залива, Ирана, других стран региона, а также постоянными членами Совета Безопасности ООН и иными заинтересованными международными игроками.

Убежден, что визит господина Министра позволит продвинуть двустороннее сотрудничество в самых разных областях и найти дополнительные возможности для того, чтобы способствовать упрочению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Продолжение следует...