Об итогах рассмотрения российской заявки на вступление в Международную организацию по миграции (MOM) в ходе 111-й сессии Совета MOM

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября в ходе 111-й сессии Совета Международной организации по миграции (MOM) специальной резолюцией одобрена заявка России на вступление в состав Организации. Выражаем благодарность всем государствам, поддержавшим российскую кандидатуру.

Высоко оцениваем многоплановую деятельность MOM и накопленный ею практический опыт в решении различных задач миграционной повестки дня. Намерены использовать площадку Организации для наращивания конструктивного международного сотрудничества по вопросам миграции.

Полноправным членом Организации Россия станет после уведомления ее Генерального директора о принятии нашей страной Устава MOM на основании соответствующего федерального закона.