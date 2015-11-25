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25.11.2015:11

Об итогах рассмотрения российской заявки на вступление в Международную организацию по миграции (MOM) в ходе 111-й сессии Совета MOM

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 ноября в ходе 111-й сессии Совета Международной организации по миграции (MOM) специальной резолюцией одобрена заявка России на вступление в состав Организации. Выражаем благодарность всем государствам, поддержавшим российскую кандидатуру.

Высоко оцениваем многоплановую деятельность MOM и накопленный ею практический опыт в решении различных задач миграционной повестки дня. Намерены использовать площадку Организации для наращивания конструктивного международного сотрудничества по вопросам миграции.

Полноправным членом Организации Россия станет после уведомления ее Генерального директора о принятии нашей страной Устава MOM на основании соответствующего федерального закона.

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