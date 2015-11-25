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25.11.2015:10

О встрече заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова с Послом Египта в России И.Насром

2052-25-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 ноября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы затрагивались отдельные аспекты международной антитеррористической повестки дня, а также вопросы двустороннего взаимодействия России и Египта в этой сфере, в том числе в рамках межведомственной Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом.

 

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