Новости
25.11.2015:10
О встрече заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова с Послом Египта в России И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 ноября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации И.Насра по его просьбе.
В ходе беседы затрагивались отдельные аспекты международной антитеррористической повестки дня, а также вопросы двустороннего взаимодействия России и Египта в этой сфере, в том числе в рамках межведомственной Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом.