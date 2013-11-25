Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Республики Ирак Ф.Хусейном, Москва, 25 ноября 2020 года

Уважаемый господин Министр,

Коллеги,

Рады приветствовать вас в Москве. Вы уже бывали в нашей столице, в том числе и в этом историческом здании. Но на сей раз впервые в качестве Министра иностранных дел.

В ходе визита, помимо переговоров в Министерстве иностранных дел, Вам предстоит встреча с сопредседателем российской части Межправительственной Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ю.И.Борисовым. Вы сможете вместе с Вашей делегацией обсудить весь спектр нашего партнерства.

Рассчитываем обсудить сегодня основные направления наших двусторонних связей во всех областях, а также международную проблематику: ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Персидском заливе, палестино-израильское урегулирование и другие региональные вопросы. Надеюсь на полезные и продуктивные переговоры.

Еще раз добро пожаловать.