О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с молодыми дипломатами и парламентариями государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 ноября в рамках председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провёл встречу с молодыми дипломатами и парламентариями государств-членов Организации.

В своем выступлении А.Ю.Руденко осветил ключевые проблемы международной и региональной безопасности, отметил высокий уровень сотрудничества государств-членов в рамках ОДКБ в соответствии с принципами, заложенными в Договоре и Уставе Организации, затронул вопросы укрепления союзнических связей во внешнеполитической, антитеррористической и военной сферах.

Состоялась живая дискуссия. Заместитель Министра ответил на интересующие участников встречи вопросы.