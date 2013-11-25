Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Беларусь

25-26 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси. Программой пребывания предусмотрены также его встречи с Президентом страны А.Г.Лукашенко и Министром иностранных дел В.В.Макеем.

Беларусь является стратегическим союзником России на постсоветском пространстве. Наши страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, совместное историческое прошлое, культурная и духовная общность. Тесное двустороннее взаимодействие осуществляется по всем направлениям, включая внешнеполитическое, военно-техническое, торгово-экономическое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное.

Россия и Беларусь сотрудничают в рамках Союзного государства, реализуя программный документ «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 гг.».

Более чем за 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Беларуси в области социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Ведется работа по формированию единого миграционного пространства, важным шагом на пути к которому стало подписание 19 июня с.г. в ходе визита С.В.Лаврова в Минск межправительственного соглашения о взаимном признании виз и иных вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (в 2020 г. сформирован в размере 5,5 млрд российских рублей в доходной части и 5,4 млрд российских рублей в расходной части) реализуются программы и проекты в области медицины, безопасности и научно-технических исследований.

Высокой интенсивностью отличаются политические контакты на высшем и высоком уровнях. В текущем году состоялись переговоры президентов 7 февраля и 14 сентября в Сочи, их контакты по видеосвязи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля и 19 мая, а также 24 июня в Москве и 30 июня в Ржеве в рамках участия А.Г.Лукашенко в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министры М.В.Мишустин и Р.А.Головченко провели переговоры 14 июля с.г. в Москве. 17 июля с.г. в Минске и 9 октября с.г. в Ереване они встречались «на полях» заседаний Евразийского межправительственного совета. 3 сентября с.г. в ходе рабочего визита в Минск М.В.Мишустин провел переговоры с Премьер-министром Р.А.Головченко и с Президентом А.Г.Лукашенко. С ранее возглавлявшим Правительство Беларуси С.Н.Румасом М.В.Мишустин встречался в 2020 г. 31 января в Алма-Ате «на полях» заседания Евразийского межправсовета и 11 марта в Москве. Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправсовета и 29 мая – на полях заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 г. в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 г. в Москве), Группы высокого уровня Совмина (20 октября 2020 г. в режиме видеоконференции, сопредседатели – Заместитель Председателя Правительства России А.Л.Оверчук и Посол Беларуси в России В.И.Семашко). Динамичный диалог поддерживается между профильными ведомствами и по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (58-я сессия состоялась 7 июля с.г. в режиме видеоконференции). При Парламентском Собрании действует Молодежная палата, состоящая из 40 представителей, делегированных парламентами двух стран (по 20 чел. от России и Беларуси).

Россия и Беларусь выступают с близких позиций по многим международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, ОБСЕ и других организациях.

Взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран базируется на принимаемых раз в два года Программах согласованных действий в области внешней политики. Для сверки часов по актуальным направлениям сотрудничества раз в год проводятся совместные заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, осуществляются взаимные визиты министров иностранных дел. В этом году С.В.Лавров посетил Минск с рабочим визитом 19 июня с.г. и провел переговоры со своим белорусским коллегой в Москве 2 сентября с.г. Регулярно проходят консультации между профильными подразделениями министерств иностранных дел.

Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает 4-е место среди торговых партнеров России. В 2019 г. товарооборот снизился по отношению к 2018 г. на 0,2% до 35,54 млрд долларов. Экспорт из России в Беларусь составил 21,9 млрд долл. (-2,8%), импорт – 13,5 млрд долл. (+4,5%).

В январе-сентябре 2020 г. товарооборот сократился к аналогичному периоду 2019 г. на 19,5% до 20,9 млрд долл. Экспорт снизился на 28,3% до 11,4 млрд долл., импорт – на 5,6% до 9,5 млрд долл.

По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. На март 2020 г. они составляли 3,85 млрд долл. В Беларуси действует около 2,3 тыс. компаний с участием российского капитала. В экономической сфере внимание уделяется реализации совместных инвестиционных проектов, крупнейшим из которых является сооружение двухблочной Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. Ввод первого блока в эксплуатацию запланирован на 2021 г.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи, которые способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества наших стран. С 2014 г. попеременно в России и Беларуси под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов. VII Форум регионов России и Беларуси на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов России и Белоруссии» прошел 28-29 сентября 2020 г. в формате видеоконференции. По его итогам подписаны деловые контракты общим объемом 700 млн долл. Видеообращение участникам и гостям Форума направили главы России и Беларуси В.В.Путин и А.Г.Лукашенко.

Регулярно осуществляются контакты в области образования, науки и культуры. Проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, слеты юных экологов, художественные выставки, тематические фестивали. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.

Часть запланированных на этот год мероприятий была перенесена на более поздний срок из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако некоторые все же состоялись. В частности, в мае с.г. Жировичскому монастырю в честь 500-летия монастыря и 550-летия обретения иконы Жировичской Божией Матери были переданы 12 колоколов в дар от российской стороны. В июле прошел традиционный Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», финансируемый из бюджета Союзного государства.

В рамках совместной борьбы с COVID-19 и в целях оказания поддержки союзнику Россия направила Беларуси на безвозмездной основе 240 наборов тест-систем для проведения 24000 исследований по выявлению инфекции, а также иную помощь, включая респираторы высокой степени защиты. Оказывалось содействие по возвращению белорусских граждан на родину российскими вывозными рейсами. В Беларуси проводятся клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».