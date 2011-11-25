О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Председателем Палаты депутатов Ливии А.Салехом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Председателем Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом, находящимся в Москве с визитом по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии, включая усилия по укреплению режима прекращения боевых действий. Были обсуждены итоги состоявшегося в Тунисе под эгидой ООН первого раунда Форума ливийского политического диалога. При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать ливийцам содействие в нахождении консенсусных решений стоящих перед ними проблем. В таком контексте акцентировалась необходимость придания межливийскому переговорному процессу инклюзивного характера.

Обсуждались также задачи консолидации международных усилий в поддержку ливийского урегулирования на базе резолюции 2510 СБ ООН.

При рассмотрении вопросов укрепления традиционно дружественных российско-ливийских отношений С.В.Лавров констатировал нацеленность российских экономоператоров возобновить на взаимовыгодной основе свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки.