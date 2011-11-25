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25.11.2011:52
О Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Княжества Андорра об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Княжества Андорра
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 ноября после выполнения российской и андоррской сторонами внутригосударственных процедур вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Княжества Андорра об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Княжества Андорра, подписанное 5 декабря прошлого года.
При этом необходимо учитывать, что въезд в Княжество осуществляется через пункты пропуска на границах с Испанией и Францией, для посещения которых россиянам по-прежнему требуются действующие шенгенские или соответствующие национальные визы.