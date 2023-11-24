Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Председателем Палаты депутатов Ливии А.Салехом, Москва, 24 ноября 2020 года

Сегодня мы с Вами встречаемся в более спокойной обстановке, чем в прошлый раз. Благодаря Вашим усилиям много позитивного произошло в Ливии и вокруг нее. Долгое время соблюдается режим прекращения огня. Ваша встреча с главой Правительства национального согласия Ф.Сараджем в августе с.г. сыграла важную роль в перезапуске политического процесса. Хотя не без проблем, но он продолжается и набирает темп.

Нам очень импонирует Ваша нацеленность на то, чтобы урегулирование охватывало все ключевые политические силы, все регионы Вашей родины. Это и наш подход. Уже многие годы активно контактируем со всеми представителями ливийских политических сил и будем помогать реализовывать Ваши инициативы.

У наших стран есть и прагматичный интерес. Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь Вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества: энергетику, транспортную инфраструктуру и, в целом, экономические и инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в интересах наших народов.

Мы заинтересованы в возобновлении и других контактов, в том числе и межпарламентских обменов. Вы здесь находитесь по приглашению Государственной Думы Российской Федерации. Знаю, что у Вас будут встречи с ее руководством. Рассчитываю, что Ваш визит будет полезным во всех отношениях. Будем всячески этому способствовать.

Еще раз добро пожаловать!