Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам церемонии вручения верительных грамот в Кремле, Москва, 24 ноября 2020 года

Вопрос: Пандемия коронавируса привнесла так много нового в нашу жизнь, что можно говорить уже о новом миропорядке. С точки зрения межгосударственных отношений, новый миропорядок все еще основан на верховенстве международного права?

С.В.Лавров: Пандемия, действительно, сильно повлияла на все стороны нашей жизни – и в служебной деятельности, и в бытовой жизни, но есть каноны, которые Россия стремится уважать. Тот факт, что сегодня Президент Российской Федерации В.В.Путин провел церемонию вручения верительных грамот вновь прибывшими послами именно в Кремле в очном режиме, хотя и с небольшими нюансами, вызванными соображениями безопасности, подтверждает нашу приверженность традициям. Это не простой символ. Очень важно следовать традициям дипломатии, в числе которых, прежде всего, не столько протокольные особенности, сколько взаимное уважение, учет интересов друг друга и стремление найти по любой проблеме баланс этих интересов.

Президент Российской Федерации В.В.Путин, выступая со своим приветствием в адрес вновь назначенных послов, подчеркнул нашу приверженность верховенству международного права, тем принципам, которые записаны в Уставе ООН, принятом по итогам кровопролитной Второй мировой войны, принципам, на которых зиждется современная система миропорядка. Когда международные игроки начинают действовать исходя из Устава ООН (уважая суверенитет друг друга, невмешательство во внутренние дела и мирное урегулирование споров), решения достигаются, как правило, гораздо легче и становятся намного более устойчивыми. Так не происходит в ситуациях, когда крупные державы пытаются злоупотребить своим весом и влиянием в том или ином регионе, находящемся далеко от их границ, чтобы навязать какие-то условия конфликтующим сторонам. Такие искусственные перемирия, как правило, долго не работают.

Самое главное – чтобы участники конфликта непосредственно договорились между собой. Роль всех остальных игроков – создать условия для этого, не пытаться извне что-либо диктовать. Приведу пример, о котором сегодня говорил Президент В.В.Путин на церемонии вручения верительных грамот. Именно так, создавая условия для того, чтобы непосредственные протагонисты договорились между собой, действовала Россия, Президент нашей страны, когда он согласовывал договоренность от 9 ноября с.г. по прекращению огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе и обеспечению условий для устойчивого урегулирования этого застарелого конфликта. Существует немало примеров, когда мы следуем принципам международного права и достигаем результата. Но, к сожалению, множатся и примеры, когда отход от этих принципов лишь усугубляет конфликт, загоняет его вглубь.

Вопрос: Вы уже упомянули, что сегодня послы иностранных государств вручили Президенту России В.В.Путину верительные грамоты – дипломатический этикет сохраняется, контакты не прерываются. Кого мы сейчас можем назвать настоящими друзьями России, ведь никуда не делись санкции и голословные обвинения России во всех смертных грехах?

С.В.Лавров: Обвинения в адрес России звучат по любому поводу, а всё чаще - без повода. В последнее время нас обвиняют бездоказательно, хотя мы давно просим нам предъявить факты. Это небольшая группа стран. Подавляющее большинство государств солидарны с нами в том, что необходимо уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и урегулировать любые споры через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы.

К сожалению, вслед за США тянется и Европейский Союз, у которого тоже появилась мания диктовать всем свою волю, ставить себя выше международного права. Так называемые «правила, на которых должен основываться миропорядок» – этот термин изобретен нашими западными коллегами и специально внедрен в дипломатический и политический оборот в противовес международному праву. Международное право предполагает сложные переговоры с участием всех без исключения стран. Прежде всего, многосторонность Организации Объединённых Наций, где и нужно достигать согласия.

Западу все чаще становится «не с руки» тратить время на согласование своих подходов с позициями всех остальных, поэтому он в своем узком кругу единомышленников принимает решения, отнюдь не отражающие универсальную волю мирового сообщества, пытается выдавать их за истину в последней инстанции. Запад так действует по проблемам применения химического оружия, кибербезопасности, прав человека, создавая различные удобные для себя форматы и пытаясь вытащить соответствующую тематику из-под «зонтика» ООН, т.е. из-под универсальных форматов, которые были созданы, чтобы договариваться по всем направлениям международной жизни.

Тем не менее, подавляющее большинство государств мира разделяют наши подходы к ведению дел на мировой арене. Отмечу объединения, в которых принцип равноправия и поиска баланса интересов, взаимного уважения свято соблюдается: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Не будем забывать структуры, о которых Президент России В.В.Путин сегодня вспоминал – Восточноазиатский саммит, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и, конечно же, «Группа двадцати». Она отражает понимание, в том числе нашими западными странами, что в одиночку «рулить» в мире у них уже не получается. Поэтому вместо т.н. «семерки» лет десять назад на высшем уровне впервые была задействована «Группа двадцати», где помимо ведущих западных стран представлены все страны БРИКС и другие государства, разделяющие философию членов объединения БРИКС и продвигающие принципы равноправия в международных делах.

Сегодня помимо представителей государств-членов объединений, о которых я сказал, было немало государств, с которыми у нас очень теплые дружеские отношения. Выделю Кубу – страну, ставшую символом противостояния колониализму, неоколониализму, диктату, незаконным экономическим санкциям в мировых делах. Отмечу нашего доброго соседа Финляндию, которая отстаивает свой военно-политический нейтралитет, тем самым внося большой вклад в обеспечение европейской безопасности, подвергающейся очень сильным угрозам в последнее время. Две страны Ближнего Востока и Персидского залива – Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, в которые в прошлом году были осуществлены государственные визиты Президента России В.В.Путина. С ними мы по-настоящему тесно, по-деловому решаем очень важные проблемы как касающиеся обеспечения стабильности мировых рынков энергоносителей, так и вопросов безопасности на Ближнем Востоке и Севере Африки - важнейших регионов мира. Ватикан – маленькое государство, но с огромным влиянием и авторитетом. Очень ценим то, что Святой Престол поддерживает тесные отношения с Русской православной церковью по обеспечению моральных устоев человеческой жизни, цивилизации, по защите нравственных ценностей, единых для всех мировых религий и подвергающихся сейчас тяжелым испытаниям со стороны т.н. неолиберальной тенденции. Особенно это заметно в Европе.

Не хочу никого обижать. Практически со всеми представленными сегодня странами, чьи послы вручили верительные грамоты, у нас есть позитивная повестка дня. В тех случаях, когда наши партнеры не вполне к этому готовы, мы не драматизируем ситуацию. Не навязываем никому свои добрые отношения. Убежден, что понимание необходимости руководствоваться своими национальными интересами возобладает над стремлением идеологизировать отношения с Россией. Думаю, тогда мы найдем очень много позитивного в продвижении сотрудничества с соответствующими государствами.

Вопрос: Вчера прекратил существование Договор по открытому небу. Очевидно, что это не последний выход США из сложившихся международно-правовых систем. Что Вы ждете от новой Администрации? Сегодня стало известно, что Д.Трамп дал поручение передавать дела. Какие перспективы возвращения США в лоно международного права?

С.В.Лавров: Дипломатия и в целом внешняя политика – это не про то, что мы чего-то ожидаем или не ожидаем. Мы должны прогнозировать события, анализировать подходы, продвигаемые нашими нынешними или будущими партнерами. Так и поступаем. Печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности и безопасности – Договор по открытому небу – «почил в бозе» благодаря решениям США. Причем решения принимаются как «под копирку». США разорвали и Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), и Договор по открытому небу (ДОН), ссылаясь на то, что эти документы «давно систематически нарушались Российской Федерацией». Опять-таки, голословно, без фактов, скрывая то, что подозрения в нарушениях в адрес США исчисляются десятками случаев. Все это хорошо известно.

К сожалению, другие западные участники Договора по открытому небу пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать «хорошую мину при плохой игре», избегают принципиальной критики США. Они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего в Европе.

Готовы к продолжению сотрудничества в рамках этого важного документа при том понимании, что все остающиеся участники будут соблюдать его требования. Первое: информация, получаемая странами-участницами во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре. Второе: не может быть никаких изъятий из территорий, предъявляемых для инспекции.

Наша позиция хорошо известна. Она базируется на положениях договора, но с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые его положения.

Печально, что разрушается вся архитектура мировой безопасности. Президент России В.В.Путин об этом говорил. Вы знаете нашу позицию. Мы не будем никого уговаривать. У нас есть предложения, которые одобрены подавляющим большинством членов ООН, о необходимости укрепления и развития системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением. На прошлой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 188 стран одобрили соответствующую резолюцию. Такая же поддержка наблюдается и на нынешней сессии. Но, как говорил Президент России В.В.Путин, если США сломают и последний, пока еще остающийся до 5 февраля 2021 г. Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), – это будет их решением, которое оцениваем негативно, но не усматриваем в этом никакой трагедии. У нас есть всё необходимое для обеспечения собственной безопасности.

Подтверждаем свою готовность обсуждать новую ситуацию, сложившуюся в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Выступаем за поиски новых договоренностей. Но это нам нужно не больше, чем США и кому бы то ни было из их союзников. Мы не драматизируем эту ситуацию, но предпочли бы, чтобы инструменты контроля, транспарентности в сфере вооружений сохранялись.

Вопрос: На выходных Вы с коллегами совершили визит в Армению и Азербайджан. Каковы перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта по итогам визита? Насколько жизнеспособны достигнутые договоренности?

С.В.Лавров: Это обсуждают профессионалы и политики в разных странах. Жизнеспособность договоренностей подтверждается ежедневно. Прекращение огня соблюдается полностью. Были инциденты во время операции по разминированию, но это неизбежно после конфликта, в котором были задействованы очень мощные силы с обеих сторон. Повторю, все обязательства, под которыми подписались Президент Азербайджана И.Г.Алиев, Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян и Президент России В.В.Путин, выполняются.

Российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию: тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общинами; помогают решать гуманитарные проблемы людей, которые были вынуждены покинуть Нагорный Карабах во время боевых действий, а сейчас туда возвращаются; помогают восстанавливать ключевую для жизнеобеспечения населенных пунктов инфраструктуру на территории ответственности российского миротворческого контингента.

Формируется Центр гуманитарного реагирования. Во время наших бесед в Баку азербайджанская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы активно способствовать, вносить вклад в работу этого центра. Сейчас соответствующие предложения рассматриваются. Несколько десятков российских структур, ведомств включились в работу по обеспечению этой гуманитарной операции.

Важнейшая договоренность, которая содержится в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., – это разблокирование всех экономических, транспортных, инфраструктурных коммуникаций, снятие блокады, которая действовала многие годы в отношении Армении и Нагорного Карабаха, близлежащих районов. Это открывает огромные позитивные перспективы как для повседневной экономической и социальной жизни жителей этого важного, многострадального региона, так и с точки зрения ряда стратегических проектов, включая международные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток». В них могут участвовать Азербайджан, Армения, Турция, Иран и Россия. Теперь, когда сняты политические препятствия для выбора наиболее удобных, экономических маршрутов, думаю, что эти перспективы будут активно задействованы.

Когда говорим о гуманитарных нуждах населения этого региона, нельзя не упомянуть нашу повседневную работу с рядом международных организаций, прежде всего системы ООН. Это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа, Программа развития ООН. Всем им найдется дело и место для того, чтобы поучаствовать в усилиях, в которых так нуждаются жители Нагорного Карабаха и соседних территорий.

Особые слова признательности в адрес Международного Комитета Красного Креста, который никогда не прекращал работу и в Армении, и в Азербайджане, Баку, Ереване и Степанакерте. Их присутствие было там практически всегда. Недавно Президент МККК П.Маурер приезжал в Москву и поделился с нами планами о реализуемых в этом регионе программах.

Президент России В.В.Путин поддержал предложение о том, чтобы очередной добровольный взнос, который Россия регулярно вносит в МККК в размере 2 млн евро, был направлен целевым образом на содействие работе этой структуры в Нагорном Карабахе и вокруг него.