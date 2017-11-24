О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром.

В ходе беседы проанализированы состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время. С российской стороны было указано, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся на нынешнем этапе в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях. Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии.

Затрагивались также актуальные темы международной повестки дня, включая обстановку в Нагорном Карабахе в свете реализации договоренностей президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., перспективы сирийского урегулирования, а также стабилизации в Ливии. При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации.