О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Послом Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуцой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2.4 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуцу.

Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии. Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.