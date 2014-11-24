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24.11.2014:13
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Послом Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуцой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
2.4 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуцу.
Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии. Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.