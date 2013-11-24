Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Российскую Федерацию заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Республики Ирак Ф.Хусейна

25-26 ноября состоится визит в нашу страну заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Республики Ирак Фуада Хусейна. Это его первая поездка в Россию в качестве главы иракского внешнеполитического ведомства после назначения на эту должность в июне 2020 г.

Запланированы встречи Ф.Хусейна с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, Министром энергетики Российской Федерации Н.Г.Шульгиновым, а также представителями руководства Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

25 ноября пройдут переговоры Ф.Хусейна с С.В.Лавровым. В центре внимания будут актуальные вопросы укрепления двусторонних связей по различным направлениям, развитие обстановки в Ираке, в зоне Персидского залива и в регионе Ближнего Востока в целом, где сохраняется высокий конфликтный потенциал.

Несмотря на заметные успехи правительства Ирака в деле борьбы с международным терроризмом, включая разгром ИГИЛ на своей территории, ситуация в сфере безопасности в этой стране остается сложной. Существует опасность локальных экстремистских вылазок как в западных провинциях, в Багдаде и других крупных городах, так и в районе иракско-сирийской границы. В данном контексте планируется предметно обсудить вопросы контртеррористического сотрудничества. Особая роль здесь отводится работе успешно функционирующего Багдадского информационного центра с участием России, Ирака, Сирии и Ирана.

Ситуация в Сирии и вокруг нее будет рассматриваться исходя из общей убежденности в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. Акцент при этом будет делаться на продвижении межсирийских консультаций в Женеве, а также оказании содействия САР в решении обострившихся социально-экономических проблем. Подчеркнем недопустимость политизации гуманитарных вопросов, связанных с необходимостью ликвидации разрухи и возвращения в свои дома сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Россия и Ирак вновь подтверждают, что выступают за уважение территориальной целостности и суверенитета Сирии, снятие незаконных односторонних западных санкций, прекращение иностранной оккупации ее территории.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о положении дел в зоне Персидского залива. К повышению градуса напряженности в этом стратегически важном районе мира привела череда нападений на гражданские и военные суда в 2019 г., а также операция американцев по устранению командующего силами специальных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани на территории Ирака в январе с.г.

Планируется обсуждение складывающейся ситуации в Йемене в свете предпринимаемых под эгидой ООН усилий с целью прекращения боевых действий, налаживания в Йеменской Республике устойчивого и результативного переговорного процесса, а также оказания неотложной гуманитарной помощи гражданскому населению страны.

В ходе предстоящих встреч будут согласованы первоочередные шаги по продвижению российско-иракской деловой кооперации, в том числе с использованием весомого потенциала Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.