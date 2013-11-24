О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Обсуждена текущая обстановка в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта, а также необходимости гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий. Проведен обстоятельный обмен мнениями по другим ключевым темам, включая ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

Особое внимание уделено взаимодействию России и Ирана на международных площадках по другим сюжетам, включая проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Подчеркнута приверженность Москвы и Тегерана скорейшему возвращению всех участников СВПД к полному выполнению всех своих обязательств по данной договоренности, одобренной резолюцией 2231 СБ ООН.

Министры «сверили часы» по текущим проектам российско-иранского многопланового партнерства с упором на торгово-экономическую и гуманитарную области.

Условлено продолжать диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.