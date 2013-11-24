Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Международной Женевской конференции по Афганистану в онлайн-формате, 24 ноября 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

2020-й год стал для нас годом надежды на то, что в обозримом будущем в Афганистане возможно завершение вооруженного конфликта, установление долгосрочного, устойчивого мира. Исходя из этого, Россия приветствовала февральское соглашение между Движением талибов и Соединенными Штатами Америки, которое проложило путь к тому, чтобы уже в сентябре с.г. дать старт межафганскому диалогу.

Россия приложила немало усилий в 2018-2019 гг., чтобы создать соответствующие условия, атмосферу доверия между афганскими сторонами. Напомню, что именно в Москве в рамках встречи т.н. Московского формата в ноябре 2018 г. делегации талибов и Высшего совета мира, по сути, представляющего правительство ИРА, впервые сели за один стол переговоров в присутствии наблюдателей из десятка стран региона и США. Также в Москве по инициативе проживающей в России афганской диаспоры в феврале 2019 г. в рамках Межафганского диалога состоялись первые консультации талибов с инклюзивной делегацией афганских политиков.

Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам.

Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от Правительства ИРА и ДТ, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов. Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановления Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков.

Нацелены на содействие продвижению межафганских переговоров в формате т.н. «расширенной тройки» с участием России, США, Китая, а также Пакистана. В дальнейшем не исключаем приглашения к этой работе других партнеров.

После успешного завершения переговорного процесса от международного сообщества потребуются активные шаги по содействию развитию постконфликтного Афганистана. Россия будет готова оказывать соответствующую поддержку как по традиционным направлениям – борьба с терроризмом и наркопреступностью, военно-техническое сотрудничество, обучение афганцев по специализированным и гражданским специальностям, оказание гуманитарной помощи, так и в новых областях, представляющих взаимный интерес.

Благодарю за внимание.