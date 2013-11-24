Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередным проявлением двойных стандартов Евросоюза в отношении жителей Донбасса

Вызвала удивление недавняя реакция ЕС на поправки, внесенные в российское законодательство 4 ноября с.г., о признании документов и автомобильных номерных знаков, выдаваемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. В заявлении Европейской внешнеполитической службы этот вынужденный гуманитарный шаг России, направленный на облегчение жизни и обеспечение свободы передвижения жителей Донбасса, назван покушением на территориальную целостность Украины.

Тем самым ЕС в очередной раз продемонстрировал полное безразличие к судьбам граждан этой страны, проживающим в Донбассе, их правам и основным свободам. Эти люди уже шесть лет мужественно отстаивают право на собственную идентичность в условиях жесточайшей экономической, финансовой, транспортной и гуманитарной блокады, введенной новой украинской властью после националистического госпереворота.

Сожалеем, что наши западноевропейские партнеры, которые в феврале 2014 года, несмотря на гарантии Германии, Франции и Польши, ничего не сделали для предотвращения этого госпереворота, недопущения карательной операции украинских националистов против жителей Донбасса и введения блокады региона, продолжают поддерживать циничную дискриминационную политику Киева.

Из-за этой политики 3,7 млн человек – а это почти втрое больше населения Эстонии (1,3 млн чел.) и немногим меньше населения Хорватии (4 млн чел.) – оказались на грани выживания, лишены основных прав и свобод, гарантированных, в частности, международными пактами 1966 года об экономических, социальных и культурных правах, а также о гражданских и политических правах, не говоря уже о Конституции Украины.

Страны EC, провозгласившие своей главной ценностью защиту прав человека по всему миру, фактически участвуют в удушении жителей Донбасса. Они приняли решение не признавать российские паспорта, выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям, и не ставить в них визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Это является откровенной дискриминацией и нарушением прав человека и основных свобод. Право на свободный выбор гражданства гарантирован Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европейской конвенцией о гражданстве 1997 г., другими международными актами. Более того, как следует из упомянутого заявления Европейской внешнеполитической службы, Евросоюз «гордится такими своими действиями».

Одновременно Евросоюз проявляет полное безразличие, когда речь идет о грубом нарушении языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины. Его заботит судьба представителей только тех национальностей на Украине, которые говорят на языках стран-членов Евросоюза. ЕС критикует российское законодательство, облегчающее жизнь граждан Украины, полностью игнорируя законодательные новеллы и действия Киева, которые делают эту жизнь невыносимой.

Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом.