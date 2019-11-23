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23.11.2019:44

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании А.Гонсалес Лайей

2038-23-11-2020

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ  СМИ

 

23 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и  Министра иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании А.Гонсалес Лайи.

Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на основе подписанной в марте 2009 г. двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве. Отмечена заинтересованность в продвижении и углублении политического диалога. В контексте обсуждения экономической проблематики Министры условились оказать содействие скорейшему проведению очередной сессии российско-испанской Межправительственной комиссии.  Собеседники также обсудили перспективы совершенствования договорно-правовой базы, расширения контактов в сфере образования, науки и культуры.

Позитивно оценено двустороннее взаимодействие в противостоянии международному терроризму и оргпреступности, в рамках которого ведется активный диалог на базе двусторонней межведомственной рабочей группы по противодействию новым вызовам и угрозам, налажен интенсивный обмен по взаимному оказанию правовой помощи.

В ходе обсуждения тематики ООН, ОБСЕ, Совета Европы особое внимание было уделено практике взаимной поддержки кандидатур на руководящие посты в этих организациях.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии, высказавшись за ее урегулирование через широкий общенациональный диалог с участием всех регионов и политических групп страны при поддержке со стороны ООН и международного сообщества в целом.

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