О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 ноября по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

С.В.Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября с.г. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня. Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы.

Министры обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Подчеркнута принципиальная позиция о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 г. в Аммане. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание высокого уровня политического взаимодействия.