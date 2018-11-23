О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Первым заместителем Министра иностранных дел Республики Кении М.Камау

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации (в формате видеоконференции) с Первым заместителем Министра иностранных дел Республики Кении М.Камау в связи с избранием Найроби в Совет Безопасности ООН на период 2021-2022 годов.

Выражен обоюдный настрой на налаживание плотного и конструктивного взаимодействия на «площадке» СБ. Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня этого органа с акцентом на конфликты в Африке. Отдельное внимание уделено проблематике миротворчества и реформы Совета.