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23.11.2018:24

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с назначенным Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

2035-23-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 ноября заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко принял назначенного Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви, приступившего к работе в этом качестве в ноябре с.г.

В ходе беседы стороны обменялись оценками текущего состояния отношений со странами ЕС и НАТО, а также обсудили проблематику ОБСЕ и актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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