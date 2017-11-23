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О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
23 ноября член коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки.
В центре состоявшейся встречи был широкий круг вопросов мировой повестки дня с акцентом на итоги американских выборов и их влиянии на внешнеполитическую повестку дня США.
Много внимания было уделено Нагорно-Карабахскому урегулированию, итогам выборов в Белоруссии, а также событиям в Киргизии. А.В.Яковенко подробно изложил подходы России по этим темам.
А.В.Яковенко и Т.Кодзуки затронули перспективы мирового экономического развития в условиях пандемии и влияния ее последствий на экономику стран мира.
Стороны затронули двусторонние культурные отношения России и Японии, включая сотрудничество в области кинематографии.
Собеседники обсудили тематику нового журнала «Дипломатическая служба и практика», автором первого номера которого стал Посол Японии. Ректор поблагодарил Посла за его вклад и выразил надежду на публикацию статей других японских авторов по практическим аспектам дипломатии.