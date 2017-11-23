О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 ноября член коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки.

В центре состоявшейся встречи был широкий круг вопросов мировой повестки дня с акцентом на итоги американских выборов и их влиянии на внешнеполитическую повестку дня США.

Много внимания было уделено Нагорно-Карабахскому урегулированию, итогам выборов в Белоруссии, а также событиям в Киргизии. А.В.Яковенко подробно изложил подходы России по этим темам.

А.В.Яковенко и Т.Кодзуки затронули перспективы мирового экономического развития в условиях пандемии и влияния ее последствий на экономику стран мира.

Стороны затронули двусторонние культурные отношения России и Японии, включая сотрудничество в области кинематографии.

Собеседники обсудили тематику нового журнала «Дипломатическая служба и практика», автором первого номера которого стал Посол Японии. Ректор поблагодарил Посла за его вклад и выразил надежду на публикацию статей других японских авторов по практическим аспектам дипломатии.