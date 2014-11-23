О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая координацию подходов по региональной проблематике с акцентом на урегулирование кризисов в Ливии и Сирии.