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23.11.2014:53

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2033-23-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая координацию подходов по региональной проблематике с акцентом на урегулирование кризисов в Ливии и Сирии.

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