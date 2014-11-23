Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с ракетным обстрелом Кабула

Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками ИГИЛ 21 ноября. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

Рассчитываем, что Правительство ИРА и руководство иностранных военных контингентов в Афганистане приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников этой террористической акции.

В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на степень серьезности угрозы, которую представляет тергруппировка ИГИЛ и ее афганское «крыло». Полагаем необходимым принятие скоординированных и решительных мер для ее искоренения.