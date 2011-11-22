Заявление МИД России в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН)

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Принципиальное отношение российской стороны к этому решению Вашингтона было выражено ещё полгода назад в заявлении МИД России от 22 мая с.г. Сегодня хотели бы в дополнение к нему осветить некоторые важные моменты.

Примечательно, что именно Вашингтон в 1950-е годы выдвинул идею взаимных облётов территорий государств с целью их аэрофотосъёмки, а в конце 1980-х вернулся к ней и инициировал заключение ДОН. Это всегда подавалось американской стороной как свидетельство её приверженности политике открытости. Очевидно, однако, что США при этом хотели прежде всего детально «просветить» недоступную для них территорию СССР.

Более десяти лет назад американские коллеги также были инициаторами перевода выполнения ДОН на цифровую основу, видимо, рассчитывая реализовать своё научно-техническое преимущество.

Отношение Вашингтона к Договору стало меняться в худшую сторону, когда обыденностью стали российские полёты над территорией США и особенно – когда наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила её на свои самолёты открытого неба. Такого ущемления своей «исключительности» американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения Договора. Напомним лишь о некоторых из них:

- фактический запрет проведения наблюдательных полётов над территорией США в результате непредоставления достаточного количества промежуточных посадок для российских самолётов Ан-30Б;

- ограничение возможностей России по наблюдению Алеутских островов;

- фактическое уменьшение максимальной дальности полёта за счёт отмены остановок для ночного отдыха экипажей на аэродромах дозаправки и связанного с этим превышения норм предельных нагрузок на экипаж;

- фактическое уменьшение дальности полёта над Аляской в результате неправомерного включения в неё дальности транзитного полёта над водами открытого моря;

- занижение дальности наблюдательного полёта над Гавайскими островами;

- установление ограничений по высоте полёта самолёта наблюдения, не предусмотренных ДОН и противоречащих рекомендациям ИКАО;

- неправомерные задержки с выдачей виз назначенному персоналу;

- несоблюдение установленных сроков оплаты задолженности за наблюдательные полёты;

- подстрекательство Грузии к нарушению ДОН;

- направление для выполнения миссий открытого неба старых самолётов в неудовлетворительном техническом состоянии, что создавало угрозу жизни и здоровью участников полёта.

США высокомерно игнорировали наши предложения по урегулированию этих проблем, одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые мы давали неоднократно. Поняв, что для достижения договорённости от Вашингтона потребуются встречные шаги, направленные на снятие российских озабоченностей, они прервали консультации и стали обвинять нашу страну в «нарушениях» Договора. Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия «контрмер», а затем и для выхода из Договора.

В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть свое решение. На самом деле, никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься. Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН (напомним, участие США в этом соглашении было условием его вступления в силу).

Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что её союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой – делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории.

Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН.

Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей.

Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчёркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения.